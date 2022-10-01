諾貝爾和平獎公布在即　烏克蘭人士成為大熱門？

挪威諾貝爾獎委員會將於10月7日公布2022年諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）得主，當局按照傳統，將提名名單保密50年，只透露有251人及92個組織獲提名，僅次於2016年376個提名的最高紀錄。外界每年都對入圍名單有不少揣測，而今年有傳媒及博彩網站推斷，得獎者可能與烏克蘭局勢或氣候問題有關。



彭博社9月30日報道，位於挪威的奧斯陸和平研究所（Peace Research Institute of Oslo，PRIO）公布年度預測名單，其中在囚的俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯作納瓦爾尼）和流亡立陶宛的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）成為大熱之選。

圖為2019年7月20日，俄羅斯反對派領袖納瓦利尼在莫斯科向群眾發表演說。（AP）

該組織認為，假如兩人平分今屆諾貝爾和平獎，可被視為對俄羅斯的侵略和協助的白羅斯作出抗議，以及支持兩國和平及非暴力的選擇。

PRIO同時預計，其他得獎「黑馬」包括國際法院（International Court of Justice）、印度民權份子Harsh Mander等。

納瓦利尼亦被博彩網站列為其中一個熱門，根據nicerodds.co.uk的排名顯示，他以8倍賠率與瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）並列第四；大熱則是有4倍、報道烏克蘭局勢的《基輔獨立報》（The Kyiv Independent），烏克蘭總統澤連斯基（Volomydyr Zelensky）則以5倍排行第二，第三則是有6倍的聯合國難民署（UNHCR）。

烏克蘭遭俄羅斯入侵，俄軍更一度迫近首都基輔。有東正教牧師為布查的無名死者祈禱，並表示「無論是我還是其他烏克蘭的人、目擊戰爭的人，都無法理解為甚麼會發生這樣的事。」（AP）

除此之外，獲nicerodds.co.uk睇好的名單亦包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，12倍）、保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，15倍）、英國生物學家艾登堡（David Attenborough，15倍）、世界衛生組織（WHO，15倍）等。

有聲音認為，烏克蘭雖然被俄羅斯入侵，而且部分領土遭吞併，但指戰時領袖不應獲頒和平獎。挪威諾貝爾協會會長紐爾斯塔特（Olav Njølstad）接受《獨立報》訪問時指，和平獎提名期在1月31日結束後，委員會一般都沒法延長提名期，但成員可以在2月28日舉行首次正式會議時，自行提名人選。

無論如何，這些預測是否準確，都是給大家在茶餘飯後增加話題的機會，但最重要的是，真正的和平何時出現。