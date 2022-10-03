印尼球迷騷亂125死323傷 ：入場人數超標　總統下令徹查

印度尼西亞東爪哇省瑪琅市（Malang）10月1日晚發生足球賽騷亂和踩踏事件，造成125人喪命，包括兩名警員和數名兒童；另有323人受傷。



10月1日晚上在馬琅市坎朱魯漢（Kanjuruhan）球場舉行的一場印尼超級足球聯賽中，阿雷馬隊（Arema FC）2比3敗給泗水隊（前譯帕爾斯巴亞，Persebaya Surabaya），約3000名阿雷馬球迷闖入球場鬧事，當時仍在球場上的多名球員遭襲擊。警方發射催淚彈驅趕人群，結果引起恐慌，進而發生踩踏。

東爪哇省警長科尼星期天向媒體解釋事發經過時說，警方為了控制場面發射催淚彈，卻引起人們恐慌。混亂中，球迷爭相跑出體育館，其中一個出口（編按：球場10號出口）發生踩踏事故，造成多人傷亡。

科尼證實，有34人在體育場內喪命，包括兩名警員。數百名傷者被送往附近多家醫院，但許多人在運送途中或治療過程中死亡。據報道，年紀最小的死者只有五歲。

一名在場球迷發推文形容當時情況，事發的體育場出口處傳來喊叫聲，有婦女和孩童在逃生過程中被踩踏。在場內發生騷亂的同時，場外警方和球迷也爆發衝突，共有13輛警車和貨車遭縱火及破壞。

入場人數嚴重超額

國際足總安全條例列明，球場保安人員或警察不應攜帶或使用槍支或催淚彈。印尼足球協會說，國際足總已要求提交事件調查報告。

國際特赦組織印尼分會抨擊警方的安全措施，指「國家過度使用武力……以遏制或控制這種群眾是沒有道理的」。

印尼法律及安全事務統籌部長馬福（Menko Polhukam）事發後在Instagram貼文說，當局建議在中午舉行比賽，但是主辦方並未接受。此外，當天的觀眾人數也嚴重超過體育場的容量。坎朱魯漢體育場只能容納3萬8000人，當天賽事卻售出4萬2000張門票。

事故發生後，印尼政府道歉，並承諾檢討。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）星期天發表電視演講說：「我對這起悲劇感到遺憾，希望這是印尼最後一場足球悲劇。」

佐科維多多下令當局徹查這起事件，重新評估足球賽安全性。在調查工作完成以前，印尼足球協會必須停止足球聯賽。

印尼將於明年5月和6月主辦國際足總20歲以下世界盃足球賽，也在角逐明年亞洲杯主辦權。

此前，印尼球賽也曾發生多次暴力及管理不善事件。據澳洲廣播公司的報道，在1994年至2019年期間，有74名球迷死於與印尼足球賽有關的暴力事件。

周六發生的悲劇也是全球自2001年以來最嚴重的足球賽騷亂事件。那一年，非洲加納球迷不滿所支持的球隊輸球而鬧事，警方發射催淚彈引發踩踏事故，造成126人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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▼從現場影片可見，警方為驅趕滋事球迷發射催淚彈後，現場煙霧彌漫。部份球迷為躲避警察追趕，爬上分隔看台與球場的圍欄。球迷在警察驅趕下，同一時間向同一個方向奔跑，衝往球場出口位置。亦是從此時開始，其他人都開始爭相逃離球場。過程中有人吸入氣體窒息倒下，被從後跑來的人踩踏。

scary visuals after football match in Indonesia, 127 died, more than 100 injured, this is so sad, sending prayers to the family of the deceased#kanjuruhan #AremavsPersebaya #indonesia pic.twitter.com/kfXkSE8gqc — Rahil... (@irahil07) October 2, 2022

▼從現場影片可見，警方為驅趕滋事球迷揮動棍棒追打，亦出動拳腳將他們趕離球場。