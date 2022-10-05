彭博社：印度9萬億元科技計劃與中國競爭　吸引外企赴印擴大生產

美媒10月3日稱，印度設總值1.2萬億美元的計劃，希望透過科技來改善當地的建基項目，以增強與中國競爭的能力、吸引企業到印度開設工廠。



彭博社3日稱，約有一半的基建設施項目延遲完工，另有四分之一的項目超出預算，這些情況都令原本有意在當地設廠的企業望而卻步。

報道指，印度設立名為「大基建計劃」（PM Gati Shakti，暫譯）的計劃，希望藉科技來改善建基項目，與中國爭相吸引企業設廠。根據計劃，印度政府會設立一個有聯合16個部門參與的電子平台，投資者和企業可透過這平台完成建基項目設計、進行無縫審批、以及更易估算成本。

根據推廣投資的政府機構，這計劃令政府可透過科技來更有系統地監督工程，如可確保工人不會在新建的道路上再被挖掘，鋪設電話線或燃氣管道。

報道稱，加快推進基建項目將為印度帶來優勢，尤其是在中國仍因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下進行封鎖而未完全對外開放、以及愈來愈多企業採取「中國+1」（China-plus-one）政策時。「中國+1」政策即是指企業尋找其他國家進行業務擴張或採購，以令業務和供應鏈更多元化。