俄羅斯上議院批准烏克蘭4州「兼併入俄」協議

俄衛網10月4日稱俄羅斯聯邦委員會已經批准「「頓涅茨克人民共和國」、「盧甘斯克人民共和國」、扎波羅熱州和赫爾松州加入俄羅斯的協議。



俄羅斯總統普京和這四個地區領導人9月30日簽訂了協議。10月2日俄羅斯憲法法院認定，關於將「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」以及扎波羅熱州和赫爾松州納入俄羅斯聯邦的協議符合俄羅斯聯邦憲法。10月4日國家杜馬議員已經批准該項協議。

根據文件規定：

「頓涅茨克人民共和國」、「盧甘斯克人民共和國」、赫爾松州和扎波羅熱州與其它國家接壤的邊界是俄羅斯的國家邊界；

在2026年年1月1日前所有這四個新主體都有一個解決軍事義務和兵役問題的過渡時期；

應該在同一時期解決新地區融入俄羅斯經濟、金融、信貸和法律體系以及政府機構系統的問題。

俄羅斯法律和其它規範的法律行為從新地區加入俄羅斯那日起有效；

赫爾松州和扎波羅熱州規範的法律行為如果與俄羅斯憲法相矛盾則不適用；

「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」的正式文件在過渡期結束前有效或者通過俄羅斯相關法律行為時有效；

「頓涅茨克人民共和國」、「盧甘斯克人民共和國」在共和國成立新臨時負責人辦公室前繼續工作，赫爾松州州政府和扎波羅熱州政府應該根據俄羅斯法律成立臨時代理州長。