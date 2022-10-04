TSLA｜Elon Musk就烏克蘭發動網絡公投　澤連斯基「以牙還牙」

美國富豪馬斯克（Elon Musk）提出在保留克里米亞併入俄羅斯，以及在聯合國監督下烏克蘭4州重新公投的情況下，解決烏克蘭衝突。結果掀起論戰。烏克蘭總統澤連斯基等烏方官員旋即反擊，澤連斯基也發起民調回敬馬斯克。



他在Twitter上發文稱，「網絡公投」預設的情境，大概就是這場戰爭的最終結果。「問題只在於在這之前會死多少人。」他指的是，有可能是烏克蘭4州被俄兼併，而俄羅斯也保有2014年它吞併的克里米亞。他也說，另一個可能性較低的結果是發生核戰。

身為美國電動車生產商特斯拉（Tesla）及美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人的他，列出「烏克蘭-俄羅斯和平」的4點方案：

一、在俄羅斯佔領的烏克蘭地區再度舉行全民公投，由聯合國監督；二、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；三、確保向克里米亞供水；四、給予烏克蘭中立地位。



他動用Twitter投票功能，讓網民對這個方案表態。

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

這計劃假設在「聯合國的監督下併入的地區重新進行投票，保留克里米亞」作為俄羅斯的一部份，就像從1783年起那樣（馬斯克稱克里米亞自當年起就一直屬於俄羅斯，「直到赫魯雪夫犯錯」），以及保障克里米亞的供水和烏克蘭的中立地位。

馬斯克發完第一個推文後，又發起另一個投票，問題是「讓我們再看看這個：應由頓巴斯（Donbas）與克里米亞居民的意志，是否可用來決定他們是屬於俄羅斯或烏克蘭的一部份？」

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

有網友對馬斯克留言，稱他的星鏈衛星系統（Starlink）幫了烏克蘭很多，但這番言論激怒很多烏克蘭人。

馬斯克對此回應說：「你假設我希望自己受歡迎。（事實是）我不在乎。我只在乎數百萬人可能會因為基本相同的結果而不必要地死去。」

You are assuming that I wish to be popular. I don’t care.



I do care that millions of people may die needlessly for an essentially identical outcome. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

馬斯克稱，俄羅斯正在進行部份動員，如克里米亞「有危險」，俄方會進行全面動員，俄烏的死亡將是毀滅性的。他又指出，俄羅斯人口是烏克蘭的3倍以上，烏克蘭不太可能在全面戰爭中獲勝。他直言：「如您關心烏克蘭人民，請尋求和平」。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在Twitter發起調本反擊馬斯克，問網友「你比較喜歡哪一個馬斯克？」選項有「支持烏克蘭的馬斯克」與「支持俄羅斯的馬斯克」。

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）也來搞「網絡公投」，稱自己有一個更好的和平計劃，讓烏克蘭收復包括克里米亞在內的領土，俄羅斯去軍事化與非核化，這樣它便不能再威脅別國，此外也把「戰犯」送到國際法庭審判。