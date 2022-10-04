俄烏戰爭｜赫爾松烏軍南推　四地入俄劃界不明　誰在期待寒冬？

正當俄羅斯國家杜馬10月3日一致通過烏克蘭四地入俄條約之際，南部的赫爾松（Kherson）一帶又傳來烏軍大舉推進的消息。俄方任命的赫爾松領袖薩爾多（Vladimir Saldo）稱烏軍沿第聶伯河（Dnieper River）往南推進到西岸小鎮杜德恰尼（Dudchany），比烏方自己宣傳的前線還要往南近25公里。俄國國防部則稱俄方守住了「早準備好的防線」，並對烏軍造成重大損傷。



烏軍在赫爾松一線的反攻已展開了近兩個月，一直只有緩慢推進，如果此次推前能夠持續下去的話。這將是過去周末的頓涅茨克（Donetsk）戰略重地利曼（Lyman）之後的另一個潛在俄軍重大挫敗，為其兼併烏克蘭四地的「勝利」蒙上陰影。

利曼和此前的伊久姆（Izyum）之失，已使俄軍針對頓涅茨克烏控制的北方部署全面瓦解。不久前還被猛攻的斯拉維揚斯克（Slovyansk）市面已逐漸回復正常。而俄軍在烏克蘭東北亦退守到盧甘斯克（Lugansk）的斯瓦托夫-克雷米納（Svatove-Kreminna）防線。盧甘斯克「人民共和國」的官員在10月3日聲稱烏軍已進入該地邊境，並向利西昌斯克（Lysychansk）方向推進。

利西昌斯克是俄軍在7月初奪得的盧甘斯克最後一個城市，此城失落之後，盧甘斯克全境變成了俄控區。如今這個「全面控制」的狀態又再逆轉。

圖中可見剛被烏軍奪回的利曼（Lyman），綠色地帶是斯瓦托夫-克雷米納（Svatove-Kreminna）防線。（Liveuamap截圖）

在南部赫爾松一方，烏軍早已炸毀跨越第聶伯河兩岸的大橋，使西岸赫爾松市的俄軍面臨上補給困難。此前更有媒體傳出當地軍隊要求撤退，其後被普京否決的說法。有俄國軍事評論稱當地烏軍人數已超越俄軍。再這樣下去的話，俄軍有被包圍之危。

對於俄軍的失利，在烏克蘭戰場上領導車臣軍隊的卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）日前已因利曼之失公開批評俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimo），以及負責頓涅茨克前線的中央軍區總司令拉平（Alexander Lapin）。有俄國媒體指出，西部軍區總司令已被換走。「今日俄羅斯」（Rossiya Segodnya）的總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）亦公開批評俄羅斯的將領。

面對戰爭前線的不確定，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月3日拒絕為公投入俄四地的邊境劃界，稱頓涅茨克和盧甘斯克的兼併將以其「2014邊界」為準，並沒有說明這是指這兩個地方2014年「聲稱擁有的邊界」，還是當時「實際控制地區的邊界」。而對於同樣公投入俄的赫爾松和扎波羅熱（Zaporizhzhia）兩州，佩斯科夫則稱將繼續與當地人民磋商如何劃界。

在烏克蘭戰場上，除了零星的導彈遠程攻擊之外，唯一由俄軍主導攻擊的就只有頓涅茨克烏控區東緣的謝韋爾斯克-巴赫穆特（Siversk-Bakhmut）防線。

截至10月3日的赫爾松局勢圖。圖中靠右上方的綠圈處是烏軍大幅推前的地帶。（ISW）

如今，烏克蘭正逐漸步入冬天，從赫爾松到盧甘斯克，入夜後溫度只得攝氏單位數。

從今天烏軍的攻勢看來，烏克蘭方面的確是想趕在冬天來到，以及俄國「局部動員」新兵到場之前攻下最多的土地。否則，當寒冬來臨，戰場推進變得困難，就會有近半年時間讓俄軍能休養生息、加強俄控區防禦軍事，並完成徵召回來的新兵訓練。因此，未來這一個月左右的時間，大概是烏軍的戰略機遇期，美國上周就將援烏海馬斯多管火箭炮（HIMARS）的數量加倍，也是為了配合烏軍進攻的意願。

在這種反攻的考量之下，烏克蘭一方大概是不想看見冬天的到來，希望自己能有更多的時間反攻。相較之下，除非俄方動用核武威嚇，否則冬天的降雪將會是對俄軍的一大喜訊。

時間緊迫之下，烏軍的反攻規模也有了天然的局限。在赫爾松一線，最樂觀來看，烏軍或許可以將俄軍趕出第聶伯河西岸、重奪赫爾松市。但此後佔據東岸的俄軍將能據河而守，而河東的赫爾松地區地勢平坦、多有俄軍戰壕，也並非易攻之地。過了一個冬天之後，烏方要奪回這些領土就更加困難。

（以下是烏克蘭國防部10月3日提供的片段，片段攝於赫爾松第聶伯河西岸小鎮Zolota Balka，但俄方消息傳出的烏軍前線推進比此鎮還要往南大約25公里。）

Our warriors from @ng_ukraine reported that the village of Zolota Balka, Kherson region, has been liberated.

russians control less territories in Ukraine each day. pic.twitter.com/zPTOsafHmv — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 3, 2022

在盧甘斯克一線，如果烏軍能攻破斯瓦托夫-克雷米納防線，這將為烏克蘭開啟重奪盧甘斯克腹地的大門。但如果烏軍乘勢攻至本年2月24日俄國入侵前的原有前線的話，烏方將會在東、北、南三方被俄軍包圍。

無庸置疑，最近這一個月來，烏軍在戰場上佔有了主動優勢，但打贏一場戰事跟打贏一場戰爭有着根本性的差別，在俄國推動四地入俄、「局部動員」之後，普京明顯已準備好長期作戰。此刻的烏克蘭優勢，在冬季之後有可能會被逆轉。