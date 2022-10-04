所羅門談最初為何拒簽美太峰會聯合聲明：不欲選邊站

美國政府9月28日至29日在白宮與太平洋島國領袖舉行峰會，會前一份外泄露外交照會的文件顯示，所羅門群島對聯合聲明草案表示拒絕。所羅門群島外長10月4日稱，是美國同意修改與中國相關字眼後，所國才同意簽署。



《華爾街日報》9月30日稱，所羅門群島在峰會前曾暗示，他們可能不會簽署峰會的聯合聲明，尤其是當聲明中包含任何被視為不尊重中國的內容時，但最終包括所羅門群島在內的14個島國政府已與美國共同簽署這份聲明。

最終聲明沒特別提及中國，但提到「日益複雜的地緣政治環境」，聲明呼籲加強各國關係，並將氣候變化確定為「各方夥伴關係的最高優先事項」。

所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）10月4日在訪問新西蘭期間就此事回應稱，最初反對該草案，是因該國對其中一些內容感到「不舒服」。

圖為所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）2022年10月4日訪問新西蘭期間在惠靈頓的國會大樓出席記者會。（AP）

馬內萊當天與新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）會面後一同會見記者。他被問及，所羅門群島對於上週在華盛頓簽署的聯合聲明有疑慮一事，馬內萊稱：「在最初的草案中，有一些讓我們不舒服的內容，但然後官員進行討論及談判……找到共同點，然後我們認真考慮，所以我們簽了」。

當他被問到相關內容是不是和中國有關時，馬內萊證實這間接與中國有關。他說草案有些內容會將所羅門群島置於一個須「選邊站」的位置，而它不想這樣。

所羅門群島：圖為2022年9月23日，所羅門群島總理索加瓦雷在美國紐約市為聯合國大會發言。（AP）

馬內萊稱，所羅門群島與中國的協議以所國國內為重點，不包括提供軍事基地。

他說，他的信念和希望是，太平洋應是一個和平、合作與協作的地區，而不應被視為一個對抗、衝突和戰爭的地區。

馬內萊稱：「我們歡迎美國重新與太平洋接觸，我們期待與所有合作夥伴合作。」

北京不止一次表示，中國到南太平洋地區為的是改善民生，不是駐紮軍隊及建立軍事基地。