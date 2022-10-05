Coldplay主唱Chris Martin肺部嚴重感染　巴西演唱會緊急取消

英國搖滾樂天團Coldplay預計將在下週前往巴西舉辦8場演唱會，不料卻在美國時間10月4日突然喊卡，原因是由於主唱Chris Martin肺部「嚴重感染」，必須休息3周。對此，官方也緊急宣布延期，並開放粉絲退票。



Coldplay官方在美國時間4日緊急發出聲明，指出克里斯汀因為肺部受到嚴重感染，醫師叮囑必須休養3週，因此預定11日在巴西里約熱內盧和聖保羅舉辦的8場演唱會將會延期到2023年初，而關於確切的日期目前還在討論，若有任何新消息會盡快在接下來的這幾天內通知大家。

聲明中提到，雖然對歌迷相當抱歉，但他們還是得優先考慮他的健康，也強調大家對此都抱持樂觀態度，同時也承諾在他康復後會盡快重新開始巡演。至於巴西之後的10場阿根廷演唱會則沒有受影響，並將在2023年5月開始歐洲巡演。

Coldplay的演唱會堪稱是人生必看演唱會之一，然而Chris Martin卻曾透露Coldplay最後一張作品將在2025年畫下句點，之後可能就只會辦演唱會或是與別人合作。至於是否和他的健康狀況有關，目前尚無法得知。

重溫Coldplay過往演出盛況：

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