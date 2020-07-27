有傳Coldplay主唱Chris Martin已買下戒指向《格雷的五十道色戒》女主角Dakota Johnson求婚，走向人生的下一頁。

當年美國樂隊Coldplay憑《Fix you》一曲唱得街知巷聞，柔柔歌詞中，是一個溫柔又「甜到漏」的故事。據說，當時Chris Martin的岳父去世，他憑歌寄意，希望助妻子走出失去雙親的悲痛，而她就是「小辣椒」Gwyneth Paltrow。

當年美國樂隊Coldplay憑《Fix you》一曲唱得街知巷聞，柔柔歌詞中，是一個溫柔又「甜到漏」的故事。據說，當時Chris Martin的岳父去世，他憑歌寄意，希望助妻子走出失去雙親的悲痛，而她就是「小辣椒」Gwyneth Paltrow。（Getty）

人生有些時候，令你束手無策，似漏氣汽球，可要是這有時候有人跟你說：「我會嘗試修補你，前面就有光。」或許人生還未算太差。寫下這首歌的Chris Martin最後還是跟Gwyneth Paltrow離了婚，未能廝守終生，他卻是在圈中有名的多情種子與最長情「Band仔」，借他求婚的傳聞，不如說說他的愛情與歌。

無名「Band仔」與影后相戀 十年後離婚歸咎自己不足：你可和很棒的人在一起，卻無法真正享受

Chris Martin與「小辣椒」Gwyneth Paltrow的相戀到結婚的新聞，不少外國傳媒都形容為「羅密歐與朱麗葉」的故事。當年，來自英國的Chris Martin與大學好友組成樂隊Coldplay，《Yellow》一曲雖讓Coldplay一舉成名，但相比奧斯卡影后Gwyneth Paltrow，二人的名氣還是相差很遠。當年26歲的Chris與31歲的Gwyneth結婚，還是十分轟動。

結婚以後，Chris Martin的事業如日方中，2005年的《Fix You》便是在甜蜜的婚姻中創作的，後來的《Viva La Vida》更讓Coldplay成為知名的國際樂團。二人婚後本來分隔英、美兩地，但Gwyneth後來授到倫敦與Chris同住，二人擁有一子一女，生活還是十分低調，直到婚後十年，Gwyneth在接受的訪問時談到：「二人一起這麼久並不容易，生命時時未能如想像。」在努力一年後，二人終決定「和平分手」，而Chris也承認這是他第一次這麼認真地戀愛。

Gwyneth Paltrow與Chris Martin終決定「和平分手」，結束10年婚姻，而Chris Martin也承認這是他第一次這麼認真地戀愛。據《每日郵報》的報導，Chris Martin的心情跌入谷底，覺得自己毫無價值，對任何人來說都沒有意義。（gwynethpaltrow@instagram）

據《每日郵報》的報導，Chris Martin的心情跌入谷底，覺得自己毫無價值，對任何人來說都沒有意義，他說：「我是一團糟，無法享受任何事情。聽好，我不是要埋怨，對所有事我都心懷感恩。」他的「Band友」那時每早都要收到他報平安的短訊，才安心。外界揣測，會否是緋聞不斷的Gwyneth導致二人離婚場？Chris Martin卻在BBC廣播一台的電台訪問中把所有歸咎於自己的不足，因為在創作上遇到了瓶頸，從沒怪責前妻，甚至處處維護。

不過，歌迷及傳媒都認為Chris一直未能放下前妻，離婚後兩個月後的第六張唱片《Ghost Stories》，詞曲全部圍繞着「情變」展開。他還在電台訪問中提到：「我不會用『崩潰』這個詞……更多的是感覺到應該(自我)成長。你可以和某個很棒的人在一起，但因為你自己的問題，你沒有辦法正確的享受這些。」

直到2015，正式完成離婚的這一年，推出的專輯《A Head Full of Dreams》更是充滿了想念前妻的感情，而當中更邀來前妻一起唱《Everglow》，才算是一點䆁懷。

但有關求婚的傳聞，Coldplay的發言人卻回應《鏡報》指：「他們沒有訂婚，也不能說Chris已買了戒指。」（Getty）

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Jennifer Lawrence難忍Chris與前妻關係密切 「格雷女」卻成為「閨蜜」？

Chris Martin與Gwyneth離婚後，關係似是比從前密切，不時與子女一起外出，甚至會各攜新歡約會。有傳Jennifer Lawrence也曾與Chris拍拖，可惜不能接受Gwyneth與Chris的關係而分手。

直到2018年，Chris與相差13年的「格雷女」Dakota Johnson終於承認戀情，而Dakota與Gwyneth卻十分投契，甚至成為閨密，不時一起約會。更讓人意外的是，去年當Dakota與Chris鬧分手時，竟也是Gwyneth當「和事佬」，令二人關係更勝從前。

但有關求婚的傳聞，Coldplay的發言人卻回應《鏡報》指：「他們沒有訂婚，也不能說Chris已買了戒指。」不過，歌迷與傳媒似是也看好這對情人，希望Chris這最長情的「Band仔」能終於放下前妻，有情人終成眷屬。就似他在接受BBC電台訪問時說到：

我覺得每個人都要需要某程度上崩潰。每個人都會面對挑戰，不管那是愛情還是金錢，小孩還是疾病。你都要面對，不能逃避。 Chris Martin

女主角Dakota Johnson因《格雷的五十道色戒》一舉成名，《飢餓人妻》女主角Evgeniya Gromova挑戰尺度全裸演出，大受好評，性感背後原來大有來頭？（＝＝＞延伸閱讀）

參考資料：CNN,Daily Mail,Mirror