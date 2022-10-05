雅萬高鐵擬11月試行　印尼總統邀請習近平做首批乘客

印尼11月中舉辦二十國集團（G20）峰會，並力爭在峰會期間試行雅萬高鐵，據印尼方面稱，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）將邀請中國國家主席習近平乘搭，做雅萬高鐵的首批乘客。



佐科維多多8月時稱，習近平計劃參加在印尼峇里島舉行的G20峰會。印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）如今稱，佐科維多多將邀請習近平乘搭雅萬高鐵。

由中國出口的雅萬高鐵（全稱印尼高速鐵路，Jakarta-Bandung High-Speed Railway）的高速動車組和綜合檢測列車，之前已在9月1日運抵印尼雅加達丹戎不碌（Tanjung Priok）港。這是雅萬高鐵項目首批運抵印尼的高鐵列車。

雅萬高鐵是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，全線採用中國技術與標準，高鐵使用的11組高速動車組均在中國完成生產製造。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長142公里，最高設計時速350公里，開通後，雅加達到萬隆將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。它是「一帶一路」倡議和中印尼兩國務實合作的標誌項目。