Space X發射龍飛船前往國際太空站　廿年來再有俄國人經美國升空

Space X的載人龍飛船在10月5日升空，將四名分別來自美國、俄羅斯及日本的太空人送上國際太空站。今次亦是近二十年以來，首次有俄羅斯太空人由美國前往太空。



美聯社及新華社報道，搭載龍飛船的獵鷹9號（Falcon 9）火箭原定在日前發射，但受到颶風伊恩（Hurricane Ian）吹襲佛羅里達州影響而推遲，最終美國太空總署（NASA）安排在5日下午於甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。

參與今次升空任務的分別是NASA的曼恩（Nicole Mann）及卡薩達（Josh Cassada）、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的若田光一，以及俄羅斯的基金娜（Anna Kikina）。其中曼恩是首名上太空的女原住民、若田則是第五度探索太空，而且亦憑59歲高齡，成為日本最年長的太空人。

至於基金娜則是第五名上太空的俄羅斯女太空人，她對於自己被選中感到驚訝和幸運。她與NASA的太空人魯比奧（Frank Rubio）交換位置，後者與另外兩名太空人兩周前乘坐聯盟號（Soyuz）太空船從哈薩克（Kazakhstan）升空前往國際太空站，確保站內持續有美俄兩國的太空人一同運作。

龍飛船預計在升空後29小時抵達國際太空站，一眾太空人會在站內逗留至明年3月，期間會進行心血管健康、生物打印等科學研究。