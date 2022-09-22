難以觀測的行星環　韋伯太空望遠鏡新影像　揭海王星環清晰樣貌

美國太空總署（NASA）9月21日公開詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）首次拍攝海王星的新影像，是過去30多年來拍攝到海王星環的最清晰照片。



海王星是太陽系內最遙遠的行星，它黑暗、寒冷，且經常遭超音速風（supersonic winds）吹襲，它與「鄰居」天王星都屬於冰巨行星（ice giants），指它們的內部由比氫和氦更重的元素組成。

海王星雖有着行星環，但一直難以觀測，據美媒報道，NASA的航海家2號（Voyager 2）1989年飛越海王星環時，首次拍得照片證明海王星環存在，但有一些行星環仍未觀測得到。這次韋伯太空望遠鏡的新影像除了顯示幾個清晰、狹窄的行星環外，還顯示了海王星較暗的塵埃帶。

海王星專家、韋伯太空望遠鏡計劃跨領域科學家哈梅爾（Heidi Hammel）表示，「自我們上次看到這些模糊、塵狀的行星環已經30多年，這是我們第一次用紅外線看到它們」。

新圖像內的海王星看起來是白色，與它在可見光波長下拍攝的典型藍色外觀不同，這是因為氣態甲烷在韋伯太空望遠鏡的近紅外線相機（NIRCam）之下並不呈現為藍色。