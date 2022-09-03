UFO｜外星人真來過地球？NASA太空人這樣說

英媒9月3日刊出美國太空總署（NASA）太空人洛夫（Stan Love）專訪內容，他稱相信外星人可能存在，但不認為他們曾造訪地球，因為當外星人乘坐的太空船起飛離開時，部份地球可能已經被燒毀。



美國近20年來已記錄上百宗「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena, UAP）事件，不明空中現象目擊事件增多，美國國會因此在5月17日召開半世紀以來首場「不明飛行物」（UFO）聽證會，NASA也證實將調查UFO目擊個案。

英國《太陽報》8月31日刊出NASA太空人洛夫的專訪，洛夫稱相信外星人可能存在，但不認為他們曾到訪地球。

當他們（外星人）點燃（太空船）引擎離開時，他們可能會消滅一半的地球。 美國太空人洛夫

惟洛夫並不排除宇宙某地方有生命存在的想法，「太空中非常可能有生命存在」，「一旦地表冷到足以讓液態水形成。」

美國太空總署（NASA）太空人洛夫（Stan Love）在訪問中指出，他信外星人可能存在，但不認為他們曾到訪地球，因當他們乘太空船起飛離開時，地球部份可能已被燒毀。（美國太空總署）

對於外星生物來到地球肢解牛群的科幻故事，他表示強烈懷疑。他稱就物理定律來說，在星際間移動所需的能量約是地球每年所消耗能量的10萬倍。

他說，「你去問每一個中東人士，能源是財富，所以當地球比現時富有10萬倍時，我們可能準備好去安排前往另一個星體的任務。」

洛夫質疑稱，外星人有這麼大的力量，當他們去到另一個星球時，是為什麼要去「搞」那些牛？他稱除非有證據給他看，否則他不會相信。