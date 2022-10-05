馬斯克會怎變革Twitter？外媒推估6大方向　或將變西方版微信

經過幾個月的轉折後，馬斯克終於決定要依照原本條件買下Twitter。



《巴隆金融周刊》、《華爾街日報》及《彭博資訊》指出，馬斯克入主Twitter後，可能推動重大改變，用戶應做好準備，以下為馬斯克可能進行的下一步：

馬斯克收購Twitter後，這些變革可能也接續而來：（按圖了解）

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1. 大裁員、管理階層大洗牌

馬斯克認為，整體Twitter員工的生產力欠佳。例如，在過去五年投入近40億美元的研發支出後，Twitter所推出的新功能卻乏善可陳。

因此，若馬斯克大舉裁員，也不必感到意外；Twitter員工截至去年底共7,500人。馬斯克不管是公開、還是私下的言論，都顯示他跟Twitter行政總裁亞格拉瓦（Parag Agrawal）的關係不佳，因此馬斯克可能自已兼任Twitter行政總裁，或另尋他人。

2. 清除假帳號、鬆綁內容管制

馬斯克曾說，Twitter必須下市的主因之一是，掃蕩假帳號會使用戶數字「變不好看」，難以用上市公司的身分存續。他還希望對假帳號以外的所有人與那些明確宣揚暴力者，撤銷永久禁令，因為他認為這項禁令「在道德上是錯誤的，而且相當愚蠢」。

3. 全面改造Twitter的應用程式（App）功能

馬斯克說，他收購Twitter後，希望把這個平台改造為「無所不包的ＸApp」，而他5月曾說，中國大陸的微信對Twitter來說是個不錯的模式，他也希望西方市場擁有一個無所不包的類似App，不僅具備全面的支付能力，還有先進的傳訊功能、內容創作者分潤的機制、以及易於使用的介面。

Twitter也正在進行馬斯克提倡的一項改變：增加編輯鍵，Twitter上月表示內部正在測試，讓用戶在發文後30分鐘內編輯幾次的內容。而馬斯克可能還會允許Twitter用戶發更長的推文。

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4. 降低對廣告的依賴

馬斯克曾說，他希望Twitter減少對廣告的依賴，並轉向較偏向訂閱的商業模式；Twitter去年約90%營收來自廣告。

5. 先私有化再上市

根據《華爾街日報》2022年5月報道，馬斯克告訴潛在投資人，他可能會在幾年後讓Twitter再度上市。此舉有如私募股權公司的做法，先私有化，在聚光燈以外的地方進行整頓，然後再上市。

6. 開源Twitter的演算法

馬斯克在一場TED演講中，建議開源Twitter的演算法，意味着該公司以外的人也能檢視並推薦如何修改。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】