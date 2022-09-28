哈里回憶錄內容勁爆 憂在英女王逝世後出版被轟冷血 想改卻太晚
撰文：ETtoday
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）8日駕崩，哈里王子（Prince Harry）沒能見到祖母最後一面，抵達蘇格蘭後被捕捉到神情哀戚，國葬典禮上更不禁落淚。但英媒爆料，哈里得知英女王的死訊後一陣驚慌，真實原因是他寫的回憶錄過於爆炸性，在這個時間點出版會顯得他「太冷血」，連忙聯絡出版社，在出版前最後一刻要求修改。
哈里與美國出版社企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）簽約，將推出一系列共4本回憶錄，內容號稱完全真實（wholly truthful），報酬共3500萬英鎊。
知情人士25日向《太陽報》透露，出版社已經預先向哈里支付一半報酬，也就是1750萬英鎊，因為他們很清楚無論內容如何，這本回憶錄都會在全球大賣，但哈里的初稿卻令出版社大失所望，因為內容實在太過情緒化，要求哈里修改。
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後來回憶錄終於定稿，出版社為確保在今年出版，花費大量金錢與精力，但在英女王去世及查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）登基後，哈里又極力要求修改。該名人士說明，「英女王去世、他父親成為國王後，若（回憶錄）這麼快就公開，有些事情觀感可能不太好」，令出版社十分為難。
知情人士說明，哈里只是想修改部分內容，「絕對不是完全重寫，但迫切希望能夠修改，只是可能已經來不及了」。儘管哈里緊急連絡出版社，但回憶錄內容已經定案，先前傳出可能延到明年出版，不過美國消息人士透露，出版商希望能在今年11月感恩節前推出。
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