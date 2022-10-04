英國王室｜威廉本想找哈里解心結卻被拒　兄弟鬧翻全因背後這些人

撰文：ETtoday
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英國《泰晤士報》記者羅伊（Valentine Low）新書揭露了威廉、哈里「兄弟失和」的關鍵王室秘辛，內容提到哈里和梅根2019年的一次訪問惹毛了威廉和凱特的幕僚，威廉原本打算和弟弟見面聊開，但哈里卻怕幕僚洩密叫威廉「別來了」。此後，兄弟倆心結越來越深，關係幾乎回不去了。

根據《每日郵報》報導，羅伊在新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）提到，哈里夫婦2019年在一趟南非之行的尾聲接受英國ITV訪問，哈里當面被問到和威廉是否關係緊張時並未否認，而是解釋說「我們現在確實走的是不同的路，作為兄弟，你知道的，關係難免時好時壞。」

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哈里夫妻在這場訪問中也首次暗示了梅根可能是受害者。當時梅根看起來脆弱，似乎是強忍著眼淚說出自己「過得很辛苦」。她還對主持人表示，「謝謝你的關心，因為沒有多少人問過我是否過得好。」

這段訪談在當年10月份播出，正好遇上威廉和凱特訪問巴基斯坦，一夕間媒體對於「梅根掙扎的內心世界」做出爆炸性反應，掩蓋了威廉夫婦巴基斯坦行的報導，威廉的幕僚團隊被爆料對此相當不滿，認為哈里夫婦是故意選在此刻曝光，兩家的關係就此愈趨緊張。

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威廉不僅對於媒體赤裸描述弟弟和弟媳心境的報導感到震驚，更意識到手足關係陷入危機，因此在訪談節目播出後隔天打電話給哈里，想當面和弟弟聊開。據悉，起初哈里是贊成見面的，但不知為何後來又問說此事還有誰會知情。威廉解釋，他必須排開日程才能見面，這意味著他得告知私人秘書。由於哈里害怕威廉的幕僚向媒體洩密，所以就告訴威廉「別來了」。

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羅伊表示，哈里寧願不見哥哥，也不想冒險讓這件事登上新聞。幾個月後，哈里和梅根就宣布卸去王室職務，定居美國加州後，夫妻倆在2021年3月接受美國知名主持人奧花·雲費（Oprah Winfrey）訪問，無所忌憚地談到兩人和王室破裂的關係，導致威廉和哈里昔日的兄弟情幾乎回不去了。

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