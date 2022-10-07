歐洲政治共同體首屆會議　44國領袖齊集　卓慧思稱馬克龍「朋友」

歐洲44國領導人齊聚布拉格一場象徵性的峰會，凸顯了俄羅斯的孤立。包括歐盟、英國、土耳其等國家首腦共同探討自俄羅斯入侵烏克蘭以來最困擾他們的安全和能源等緊急議題。



烏克蘭總統澤連斯基也在會上呼籲各國為基輔提供更多支持。

英媒報道，這場涵蓋東南部高加索地帶到西北部冰島的象徵性峰會於10月6日舉行，為法國總統馬克龍倡議成立的首屆歐洲政治共同體（European Political Community，簡稱EPC）領導人會議。

歐盟27國與17個非歐盟國家和地區的領導人與會，討論新形勢下歐洲安全、能源、氣候變化和經濟等議題。其中一些與會國家正在等待加入歐盟，而英國是唯一一個脫離歐盟的國家。

圖為2022年10月6日，英國首相卓慧思（圖中上方）身在捷克布拉格，出席由法國總統馬克龍倡議成立的首屆歐洲政治共同體（European Political Community，簡稱EPC）領導人會議。（Ap）

因減稅計劃引發強烈反彈，在國內面對巨大壓力的英國首相塔拉斯也出席EPC峰會，成為眾目焦點。記者在峰會開幕禮上問卓慧思，現在怎麼看待馬克龍，她說，馬克龍是英國的「朋友」。

馬克龍回應稱「非常高興」在布拉格見到卓慧思，並希望這將標誌着脫歐後英國與歐盟關係的一個新開端。

馬克龍以英語說：「這是一個島，但這個島並沒有從大陸移開。」馬克龍說：「我真心希望我們已掀開新的一頁。」

卓慧思8月競選保守黨黨魁時被問及馬克龍是敵是友，她說目前尚無定論。

圖為2022年10月6日，歐洲多國領袖現身捷克布拉格，出席由法國總統馬克龍倡議成立的首屆歐洲政治共同體（European Political Community，簡稱EPC）領導人會議，並拍攝大合照。（AP）

澤連斯基通過視頻連結在會議上敦促與會領導人將新的政治共同體轉變為「歐洲和平共同體」。

澤連斯基說：「讓今天成為起點。歐洲和整個自由世界將從這個起點出發，為我們所有人保證和平。這是可能辦得到的。」他也呼籲「集合歐洲所有力量終結（烏克蘭）戰爭。」

歐盟輪值主席國捷克總理菲亞拉在會前的致辭中說，希望將這一會議開成一個圓桌論壇，就當前歐洲及其他地區形勢進行非正式交流。他強調，會議不會組建一個新的歐洲組織，也不會取代現有的合作形式，當天的會議甚至不會通過任何正式決議。

今年5月，馬克龍在歐洲未來論壇閉幕式上提出建立歐洲政治共同體，包括英國、歐盟候選國在內的歐洲國家可在這一框架內尋找政治合作的新空間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

