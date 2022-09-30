默克爾的呼籲對撞北溪被毀　歐洲獨立還有救嗎？

9月27日，德國前總理默克爾（Angela Merkel）在聯邦總理科爾基金會（Chancellor Helmut Kohl Foundation）的開幕式上發表演講，呼籲西方國家認真對待俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的言論。



默克爾所言，意指普京9月21日的公開發言。彼時其除了宣佈展開戰爭動員、舉行烏克蘭四地入俄公投外，亦在演講中強硬聲明，如果俄羅斯的領土完整受到威脅，莫斯科將使用「一切手段保衛俄羅斯和我們的人民」，核武也是選項之一。對此，默克爾指出，不要認為普京的言論是虛張聲勢，嚴肅對待不是軟弱的表現，而是政治智慧的象徵，有助保留行動或制定新策略的空間。

此外，默克爾還被問到，若烏克蘭衝突在前總理科爾任內爆發，科爾會如何應對。默克爾回覆，在基輔試圖擊退俄軍時，科爾將「盡一切努力保護和恢復烏克蘭的主權和完整」，但與此同時，科爾將展望「第二天」，對眼下「難以想像」的事件持開放態度，並在衝突結束後，探索「有朝一日如何重建與俄羅斯的關係」。

2022年9月24日一名俄羅斯軍官檢查新兵的體溫，他們在俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）的一個徵兵中心登記。俄羅斯總統普京21日下令動員部份預備役人員，加強俄軍在烏克蘭的軍事行動。（AP）

默克爾的真正用意

平心而論，默克爾的發言看似探討科爾立場，實際上是依託科爾直抒己見，並與其「不要低估普京講話」的呼籲一脈相承。

首先，所謂科爾將「盡一切努力保護和恢復烏克蘭的主權和完整」，乃是默克爾的「自清」展演，意在彰顯其對西方政治正確的依附，同時隱晦回應外界所謂「姑息」俄羅斯的批評。畢竟在俄烏戰爭議題上，支持烏克蘭的主權與領土完整、譴責俄羅斯違反國際法，是歐美政壇與社會的普遍政治正確，而默克爾顯然無意挑戰這一主流看法。

然聚焦現實政治的運作，默克爾的初心始終不變，那便是挽救歐洲的獨立自主。其之所以呼籲各方「不要低估普京講話」，並非只是擔憂莫斯科的核冒險，而是明瞭俄羅斯正在孤注一擲。在其看來，如今普京已為俄烏戰爭睹上國運、同時押上自己的政治生命，在此心理狀態下，除非普京成功「解放頓巴斯」或遭政變下台，否則俄軍都將持續鏖戰，直到流盡最後一滴血。在此期間，俄羅斯民眾自會承受苦痛，但烏克蘭百姓的苦難必在數倍之上，歐洲的政治議程也將被美國嚴重宰制。

正是出於此判斷，默克爾與絕大多數的西方政治精英發生了立場分歧。對美國來說，烏克蘭戰場距離自己十分遙遠，高電價、高通脹甚至是能源危機，都由歐洲首當其衝。華盛頓念茲在茲的，始終是通過這場戰爭放血俄羅斯，同時深化自己對歐洲的宰制，瓦解過往由德法主導歐陸的秩序結構，為已然腦死的北約續命，讓馬克龍（Emmanuel Macron）等人的「歐洲軍」提案胎死腹中。簡言之，在削弱俄羅斯、裂解歐洲統合的戰略目的下，美國希望戰事久持，即便「戰到最後一個烏克蘭人」也在所不惜。

2022年9月24日準備入伍的俄羅斯新兵（背向鏡頭）在俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）一個軍事招募中心登上一輛巴士，臨行前與妻子擁抱及親吻。俄羅斯總統普京21日下令動員部份預備役人員，加強俄軍在烏克蘭的軍事行動。（AP）

而歐洲的政治精英對此並非一無所知，但其一來困於政治正確，無法違逆同情烏克蘭的廣大民意；二來困於歷史情結，無法超克對俄羅斯的地緣恐懼；三來有意掙脱二戰後的結構束縛，例如德國便一改默克爾時期立場，對烏克蘭提供了軍事援助，並趁此喊出擴軍口號，顯然有意仿效日本的「國家正常化」。種種因素，讓歐洲的自主立場消於無形、漸與華盛頓「殊途同歸」，最終只能被綁上自毀戰車，與烏克蘭一同淪為華盛頓的戰略禁臠。

在此趨勢下，默克爾的立場顯得「格格不入」。其雖也有政治正確包袱，但比起同時代的歐洲政治精英，默克爾的對外政策帶有強烈的實用主義色彩，且始終堅持歐洲必須走自己的路。在此戰略規劃下，默克爾並不忌諱與俄羅斯進行接觸甚至合作，因為這是唯一能在歐陸對沖美國影響的途徑。過往執政十餘年如此，眼下面對俄烏戰爭亦然。

故所謂科爾將展望「第二天」、對眼下「難以想像」的事件持開放態度、探索「有朝一日如何重建與俄羅斯的關係」等，其實都寄寓了默克爾的戰略視野。說得更直接，便是呼籲歐洲要為長遠打算，不要受限政治正確包袱，在俄烏戰爭中無上限支持烏克蘭，以至犧牲歐俄關係，甚至摧毀以俄羅斯對沖美國宰制的地緣框架。

2018年6月9日，在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會上，攝影師拍攝到默克爾與時任美國總統特朗普對峙，這幕經典畫面被指完美反映當年G7峰會各國元首間的張力。（AP）

北溪與歐洲斡旋的殞落

然就在默克爾發表演講的同一日，一場事變的發生重挫了歐洲自主的可能。

9月27日，北溪1號及2號管道先後受損，導致了大量天然氣外泄。根據俄羅斯能源企業Gazprom的介紹，北溪1號管道由27至41毫米厚的鋼製外殼覆蓋，而外殼又被60至110毫米厚的混凝土層包圍，非常堅固耐用。要把管道炸出一個大洞，即目前的損毀程度，需要投放炸彈才能做到。

無獨有偶，德國與丹麥也在經過初步調查與研判後，表示事故應是「人為破壞」所致。但由各方對真兇三緘其口來看，兇手身分若不是「一言難盡」，便是尚未查清。換言之，眼下美、俄、烏克蘭甚至歐洲國家，都有可能是事故的策動人。

回顧過往，北溪曾是默克爾任內的重要政績，象徵了德俄關係的更上層樓，也是歐陸能源運輸整合的新里程碑。然而俄烏戰爭爆發後，北溪無可避免成了歐俄關係陡降的祭品，先是德國政府在政治正確下宣佈北溪2號停運，導致其公司被迫申請破產，再是俄羅斯為迫歐洲解除對俄制裁、不再軍援烏克蘭，而對北溪1號強制斷氣。

2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）對開海域出現亂流，當局指事件可能與海底的天然氣管道泄漏事件有關。（AP）

如今管線被毀，不論是哪一方製造了事故，歐洲的冬天都必然煎熬，政治衝擊更是無遠弗屆。

首先，在應對天然氣價格與能源市場波動上，歐洲可謂搜索枯腸、無所不用其極，除了尚未答應俄羅斯的政治條件外，基本上已窮盡所有手段，包括財政與稅收。而有鑑於北溪事故的維修時間可能長達數月，市場的恐慌勢必刺激歐洲天然氣價格上漲，歐洲的能源問題將會雪上加霜。

而在政治場域，雖說在遭受破壞時，北溪1號與2號皆未向歐洲供氣，前者是因俄羅斯「出於技術原因」進行維修、暫停供氣，後者則是自竣工以來便未正式供氣過，但此次事故顯然造成了一個既成事實，那便是未來幾個月內，曾經受惠北溪1號的國家將喪失「妥協換俄氣」的機會，普京的「斷氣戰」也將暫告失效。簡言之，原本歐洲還存在「被迫緩和」俄烏戰爭的角色可能，如今伴隨北溪被炸，此一角色只能瞬間邊緣化，且會加劇歐洲對美國的能源依賴，歐俄之間原有的能源聯繫亦暫告消失。

在默克爾發表演講、呼籲歐洲重視自主路線時，局勢尚有「事在人為」的空間；北溪事故發生後，「事在人為」的可能仍在，其空間卻已極度萎縮。而伴隨歐俄關係的持續下行，默克爾曾苦心孤詣的歐洲自主，也終將被美國再臨所襲奪。曾經，外界以為俄烏戰爭能促使歐洲自主更上層樓；如今看來，默克爾的呼籲正如被炸的管線，在種種內外排擠下，成了時代的「不合時宜」，難以再替歐洲獨立發聲。

【歐俄關係Q&A】