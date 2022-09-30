俄歐北溪能源動脈爆炸：普京痛失制歐王牌，德國受衝擊最大

撲朔迷離的俄歐能源動脈北溪1號、2號管道爆炸事件，給本就難分難解的俄烏戰爭又蒙上了一層陰影，也在俄、烏、美、歐等國之間掀起了一頓泥巴戰。

戰爭持續至今，普京手裏還有兩張王牌，一張是核武，一張是能源。

核武肯定不能隨便用。儘管普京在策動公投吞併烏克蘭四州領土時，一直威脅「若領土完整受到威脅，為保衛俄羅斯和我們的人民，一定會使用我們可以使用的所有武器系統（包括核武）」，但是所有人，包括普京在內都清楚，核武只是一個威懾性工具，用來嚇唬對方，它的最大威力在發射架上。

如果莫斯科真敢動用核武，普京將立刻成為全球公敵，真正的「孤家寡人」，原來還保持相對中立的中國、印度、中亞、朝鮮等國，將立刻和俄羅斯拉開距離，無論在道義還是國家利益層面，大概不會有任何一個國家和俄羅斯往來，也不敢再往來。

從英美對這場戰爭的態度看，如果普京動用核武，即便他們不會直接對俄開戰，也會為烏克蘭提供核武，讓烏克蘭對俄羅斯進行核報復。

圖為2022年8月15日，俄羅斯總統普京（左）及國防部長紹伊古在莫斯科市郊出席一個陸軍論壇的開幕禮。（AP）

所以，無論對俄羅斯還是普京個人來說，動用核武都是最後的選擇，除非戰爭升級到極致，威脅到普京政權安全與俄羅斯本土完整，這張牌不可能出，現在形勢雖然對俄不利，但是還遠未到那一步。

這樣一來，俄羅斯手裏真正可用的王牌只有一張，就是能源，普京也利用能源這張王牌「一魚四吃」，打出了一套相當漂亮的組合拳。

第一通過能源出口為戰爭和被經濟制裁輸血；第二將能源出口與本幣支付捆綁，穩住盧布；第三通過加大對中印等國能源出口，穩住戰略後方；第四，也是最重要的「吃法」，通過能源「釣」住歐洲，卡住德法等國的脖子，一則讓歐洲在援助烏克蘭時有所忌憚，二則在歐美之間及歐洲內部製造分裂，為將來談判結束戰爭、解除制裁創造條件。

從開戰這幾個月的情況看，通過玩能源這張王牌，普京想達到的效果幾乎都實現了。特別是第四種「吃法」，可能連歐洲都沒有想到會被吃這麼慘。

戰爭導致的能源短缺使歐洲物價暴漲，天然氣價格漲了五倍，電價漲了十倍，居民生活剛性支出暴漲，工業生產成本飆升，對經濟民生形成了嚴重衝擊，讓歐洲各國政府頭疼不已。

尤其隨着冬季到來，再加上美元升值帶來的輸入性通脹壓力，各國更是雪上加霜，誰都不知道再持續下去會發生什麼事情。

所以我們可以看到，歐洲對戰爭的心態現在非常複雜，一方面他們繼續為烏克蘭提供軍事支持；另一方面，在最現實的利益與壓力面前，又不得不考慮到俄羅斯的情緒，削減對烏克蘭的軍事支持力度，急於從俄羅斯獲得更多能源供應。

普京9月21日宣布「局部動員」。（AP）

尤其德國，作為俄羅斯能源的最主要進口國和歐洲的製造業大國，從民間到企業到政府，能源短缺帶來的衝擊更是全方位的。德國總理朔爾茨還似乎繼續為與普京講和留下空間，例如他至今也未有對烏克蘭輸出後者一直想要的豹2型坦克（Leopard 2）。

德國之外，除了東歐原屬蘇聯勢力範圍的那些「新歐洲」國家，「老歐洲」差不多都是和德國一樣的態度。

老歐洲（尤其是德國）首鼠兩端的舉動，烏克蘭、波蘭、英國、美國，都看在眼裏。

烏克蘭肯定不願看到這種局面，因為烏克蘭能撐到今天，主要靠歐美的軍事援助，其中德國又是歐洲最主要的援助國之一，如果德國因為對俄羅斯的能源需求而持續縮減對烏軍事援助，其它國家有樣學樣，烏克蘭分分鐘都打不下去，更不要說收回被俄羅斯公投吞併的四個州領土。

波蘭也不願看到這種局面。波蘭是對支援烏克蘭最賣力、最堅決的國家之一。波蘭和俄羅斯之間存在難以和解的歷史仇恨，而且如果俄羅斯吞併烏克蘭，兵鋒將直抵波蘭邊境，與波蘭成為鄰國，下一個波蘭可能就會成為另一個被吞併的對象。

北溪管道爆炸漏氣三處的位置。（Wikimedia Commons）

英國也不願看到這種局面。作為歐洲一極的英國，幾百年來，最不願意看到的就是德法崛起，也不願意看到俄羅斯擴張坐大，卻很樂意看到歐洲大陸亂成一團，所以對烏克蘭戰爭的態度，從約翰遜到卓慧思都非常積極。

美國更不願意看到這個趨勢。有消息說，幾天前的聯合國大會，美國代表就向歐洲提出要求說，拜登政府對歐盟放緩對烏克蘭的財政援助表示失望。美國建議歐洲夥伴建立財政支持的「常規機制」並顯著加快速度，並且增加和提供的不是貸款，而是贈款（即無需歸還）。

不管大家願意不願意承認，美國都是這場戰爭的最大受益者，戰爭除滿足了美國軍火與能源商的利益，削弱了俄羅斯這個軍事競爭對手，加速了美國希望推動的東西方脱鈎進程，還嚴重削弱了歐洲本就極為有限的戰略自主能力，加深了歐洲對美國的經濟與安全依賴，鞏固了美國的霸主地位。

所以，誰最可能炸掉這兩條管道，毀掉俄羅斯的能源王牌，同時也斷掉德國（歐盟）的念想？嫌疑對象可能就在這四個國家之中。

最後不管這起事件是誰主謀，俄羅斯和德國都是最大的受害者，德國被斷掉了來自俄羅斯的能源供應，必須加大進口美國的液化天然氣，能源危機勢必持續加劇，俄羅斯則等於被廢掉了唯一可用來牽制歐洲的王牌，被斬斷了經濟命脈。