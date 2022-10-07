韓美東海舉行聯合海上軍事演習

韓國聯合參謀本部10月7日稱，韓國和美國7日至8日在東海的公海海域舉行聯合機動軍事演習，目標是增強協防能力。



美國派海軍航空母艦列根號（USS Ronald Reagan，CVN-76，又譯雷根號）、「泰孔德羅加」級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville）、「本福爾德」號驅逐艦 （USS Benfold）、「阿利・伯克」級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）「巴里」號驅逐艦（USS Barry）參加演習。

韓軍則派出「文武大王」號驅逐艦、以及「東海」號護衛艦參加。

兩軍在東海舉行聯合演習，並會一起為列根號護航，到濟州道東南海域。

韓國聯合參謀本部表示，列根號重返韓國是加強美國延伸威懾執行力的措施，韓軍透過與列根號舉行聯合演習，將能繼續加強作戰執行能力和姿態，反制朝鮮的一切挑釁。

朝鮮半島近日情勢緊張，朝鮮4日向朝鮮半島東部海域發射中程彈道導彈，導彈5年來首次飛過日本上空。日本與韓國6日指，朝鮮當日再發射2枚導彈。

朝鮮12架飛機6日下午2時許飛入韓軍特別監視區附近，進行示威式編隊飛行。韓方稱，韓軍30架飛機出擊予以應對，雙方對峙約一個小時。