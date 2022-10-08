俄烏局勢｜澤連斯基否認先發制人論　指俄羅斯核威脅影響全球

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10月7日表示，俄羅斯官員討論使用可能核武的言論是危險之舉，但不認為莫斯科方面已有所準備。



澤連斯基接受英國廣播公司（BBC）專訪，指俄羅斯官員開始向公眾「放風」使用核武的可能，即使他們未準備好，而且不肯定是否真的動用核武，但只是討論都已經是非常危險。

他認為，俄羅斯當權者珍惜自身生命，亦清楚使用核武對整個俄羅斯歷史及他們人格評價的後果，因此估計發生核武攻擊的風險，沒有像部分專家預計般明確。

對於俄羅斯克里姆林宮及外交部批評他「先發制人」的言論證實了莫斯科出兵的理據，澤連斯基表示，他的言論在翻譯時被誤解，重申原意是加強制裁。而俄羅斯就再翻譯成另一版本，以大做文章。

澤連斯基提到，南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站有大約500名俄軍駐守，但站內運作仍是靠烏克蘭員工負責。他批評俄羅斯佔領核電站已經是威脅全球安全的其中一步，而世界應採取制裁等措施，以一切方式將俄軍趕離核電站。

目前烏克蘭在反攻收復多個城鎮，澤連斯基認為目前烏軍的武器並不足夠，並抨擊俄羅斯動員手無寸鐵的兒童上戰場做炮灰。他指出俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不是擔憂使用核武，而是懼怕民眾有能力將自己趕下台。至於假如烏克蘭在這場戰爭中勝出後，普京能否生存下來，澤連斯基強調，這個問題與他無關。