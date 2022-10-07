「國防部長該自盡」：俄烏前線失利　普京麾下群雄躁動

自上月奪回哈爾科夫（Kharkiv）之後，烏克蘭軍隊步步東進威脅盧甘斯克（Lugansk）之餘，也在南部赫爾松（Kherson）打開缺口，近日沿第聶伯河（Dnieper River）從北而南迅速推進了數十公里。由俄羅斯指派的赫爾松軍民行政機構副主席斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）10月6日在Telegram發布視頻，公開指責俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）：「很多人都在說，那個容許事情發現到這樣的國防部長，應該直接吞槍自盡，像個真正的軍官一樣。」



斯特列穆索夫對國防部的抨擊並不是個別例子。就在前一天（5日），2018至2021年的前副國防部長、現任國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）也在國營電視台上公開批評國防部，聲稱國防部的首要任務就是「停止說謊」，「敵人已在我們的土地上，別爾哥羅德（Belgorod）的所有邊境村莊實際上已被毀滅」，指俄羅斯人民對此都一清二楚，只是一些「個別管理者」尚未知曉——有暗指紹伊古之意。

一直以來，在俄國國內對國防部烏克蘭軍事行動的批評，主要是來自右翼民族主義的軍事觀察者。然而，經哈爾科夫潰敗、普京「局部動員」亂象橫生、失去伊久姆（Izyum）和利曼（Lyman）等關鍵城市等事件之後，批評者的陣營則大有擴展。

一方面，屬於對烏鷹派的一眾媒體人，諸如「今日俄羅斯」（Rossiya Segodnya）的總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）、有以自己為名的清談節目主持Vladimir Solovyov等，都不斷為不合資格卻被徵召入伍的人們發聲。不過，他們都將矛頭指向地方上負責徵兵的政府部門和人員，而非普京。

截至10月6日的赫爾松戰況。圖中淺藍色部分是烏軍重奪的土地。（ISW）

另一方面，烏克蘭戰場上屬於正式俄軍以外的勢力，也變得高調起來。首先是烏克蘭帶領車臣軍隊的車臣共和國行政長官卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）。在俄方失去利曼之後，卡德羅夫就點名負責頓涅茨克前線的中央軍區總司令拉平（Alexander Lapin），指他要為利曼之失負責，批評後者將軍隊送上利曼前線，卻不給予必需的通訊、互動和彈藥支援，又在烏軍來臨之前退出前線，在150公里外作指揮。

卡德羅夫更稱自己在利曼失守兩周前已聲告過俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）當地有危險，後者卻未有聽從。卡德羅夫認為拉平有格拉西莫夫「關照」，使得他不必受罰，痛斥「特別是在艱難時刻，軍隊中沒有用人唯親的位置」。由於莫斯科方面在利曼失守後只炒掉另一將領「頂罪」，卡德羅夫的批評得到了一些俄國右翼軍事觀察家支持。

車臣共和國行政長官卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）。（AP）

另一位人物則是「華格納軍團」（Wagner Group）的創辦人、有「普京廚子」之稱的普里戈任（Yevgeny Prigozhin）。華格納軍團成立於2014年，一直暗中支持俄羅斯對外的軍事行動，以僱傭兵的形式活躍於烏克蘭東部頓巴斯地區、敘利亞、利比亞、中非共和國、馬里等地。以往，普里戈任一直拒絕承認自己跟華格納軍團有關，甚至控告作出相關報道的記者。但到9月底，他卻突然公開承認自己是華格納軍團的創辦人，描述自己如何在草創階段親自清洗老舊武器、揀選防彈衣等等。

普里戈任除了公開支持卡德羅夫對於國防部高層的批評之外，10月6日也繼續了其將華格納軍團從「地下」變成「地上」的行動，正式成立稱為「維和部隊」（МИРОТВОРЕЦ）的Telegram頻道，並以「我們從地獄而來，我們是華格納，我們的生意是死亡，而且生意很好」的宣傳標語為招徠。

卡德羅夫和普里戈任的高調取態，有可能是出於俄羅斯內部不同軍事力量在烏克蘭戰場上的權爭。

「華格納軍團」（Wagner Group）的創辦人、有「普京廚子」之稱的普里戈任（Yevgeny Prigozhin，右）。（Twitter@SamRamani2）

在烏克蘭的戰場上，目前俄方尚能主動進攻的戰線，就只剩下烏東頓涅茨克（Donetsk）的謝韋爾斯克-巴赫穆特（Siversk- Bakhmut）防線。而在前線緩緩進擊烏軍的則是車臣軍團和華格納軍團。在國防部親自指揮、親自領導的俄軍在盧甘斯克和赫爾松都被烏軍擊退之際，卡德羅夫和普里戈任對普京的戰爭就變得更為重要，在政治上更具叫價能力。

高調批評過國防部高層之後，卡德羅夫不只沒有受到莫斯科方面的壓制，反而在10月5日得到普京授予「大將」的軍階。有分析就認為，此舉進一步證明了普京正在疏遠現任國防部長紹伊古，並準備將烏克蘭戰事失利的責任推卸到後者身上。

在俄國內部不同軍事力量矛盾叢生之際，一些人可能會認為這將造成俄羅斯國內不穩，甚至可能動搖到普京的管治。但從目前的形勢來看，這大概離事實尚遠。

俄羅斯國防部長紹伊古。（AP）

就在普京授予卡德羅夫「大將」軍階的同一天，一些曾批評外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）的軍事觀察家被當局拘留，顯示出俄國內部批評聲音的界線依然牢牢掌握在普京手中。

而根據一項10月5日公布的民調，人們也可以看到一個頗具代表性的俄羅斯民情。該民調顯示，如果普京對基輔作新一波進攻，有60%人將會支持，但同一時間，如果普京決定與烏克蘭達成和平、停止軍事行動，也有75%人支持。

由此可見，俄羅斯人的政治抉擇是由普京代表他們作出政治抉擇，無論其具體抉擇是什麼。如果此民情不變、普京超然地位不改，就算普京麾下的各方群雄如何互相攻訐，他們也只能是「普京麾下」的力量，難以動搖普京的管治。