諾貝爾和平獎得主出爐　俄烏戰爭正酣　評審「摑一巴」他們都中了

撰文：許懿安
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2022年諾貝爾和平獎得主10月7日出爐，致力於民主及基本人權的人和組織獲獎。從得獎者的「基地」，以及他／它們過往從事的工作看來，很難不讓人聯想到，這是對發動戰爭、侵犯人權及濫權者實行最直接的「打臉」與「警告」。

得獎名單背後有「訊息」是真的嗎，如您還有疑問，請看看負責評審的挪威諾貝爾獎委員會（Norwegian Nobel Committee）主席安德森（Berit Reiss-Andersen）在名單出爐後的言論：

在一年一度的諾貝爾和平獎頒發之際，俄羅斯總統普京主導打壓人權。
挪威諾貝爾獎委員會主席安德森

今年由一名個人及兩個機構共摘殊榮，他們分別是來自白羅斯的人權倡議者比亞雅斯基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）及烏克蘭人權組織公民自由中心（Centre for Civil Liberties）。

挪威諾貝爾獎委員會稱，這屆的得獎人或機構是各自國家的公民社會代表，多年來致力推廣批判當權者的權利及捍衛公民的基本人權，他們為紀錄戰爭罪行、侵害人權、濫權作出了過人的努力。委員會稱「他們一起展示了公民社會對和平與民主的重要」。

圖為2022年8月15日，俄羅斯總統普京（左）及國防部長紹伊官在莫斯科市郊出席一個陸軍論壇的開幕禮。（AP）

就俄烏戰爭拉警報

從諾獎新聞稿字面看來，評審稱將獎項授予他們，就是字面的意思，然而今次名單公布正值2022年這個可被稱為「戰爭之年」的年份。當中最具代表性的戰事，是俄羅斯2月24日起入侵烏克蘭，迄今7個月又13天，烏克蘭已有數千人死亡，俄軍傷亡亦多。俄國防部9月下旬罕見公開俄軍陣亡人數，是多達6,000人。然而俄烏雙方都指，對方軍方真實的死傷人數更多。

在烏克蘭9月6日起的哈爾科夫反攻開始後，烏軍不時傳出捷報，又向南方推進，而俄羅斯則承認撤出部份地方。普京雖稱已兼併烏克蘭東部及南部4州，但烏軍此時又奪回烏東頓涅茨克的戰略重鎮利曼（Lyman），圍困5,000名俄軍。

在戰事膠着之際，俄烏各不相讓，澤連斯基以收復包括克里米亞及頓巴斯（如今又加上赫爾松州和扎波羅熱州）為目標；普京9月21日除了談到俄啟動「局部動員」，將徵召預備役軍人入伍，又稱俄羅斯將使用一切可用手段。這場已持續225天的戰爭不僅沒緩和的跡象，更有可能演變成「核戰」。一旦成真，這將是全球災難。

戰爭罪行不能抹滅

今年諾貝爾和平獎由比亞雅斯基（Ales Bialiatski）、「烏克蘭人權組織公民自由中心」與俄羅斯人權組織「紀念」一同分享。

從他們來自交戰的俄烏以及2021年發生過大規模示威的白羅斯這一點，大概已可看得出，評審是要通頒獎項，對當權者發出「訊息」。

得獎者還有一個共通點，就是都在進行「紀錄戰爭罪行、酷刑或虐待事件」的工作。

不論是俄烏戰爭，或是發生在全球各個角落的大小戰事、內戰或鎮壓，都存在着我們未必能從新聞報道或影片看到的罪行，但總會有人或組織，將它們紀錄下來。

而不論是烏克蘭基輔市郊的布查鎮（Bucha）、哈爾科夫（Kharkiv）伊久姆（Izium）等地觸目驚心的亂葬崗、俄軍被指酷刑虐殺平民，或是烏軍也被控虐殺戰俘，主權政府與軍方「凡走過必留下痕跡」，歷史自有公斷。

烏克蘭局勢：圖為2022年9月8日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與美國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）在烏克蘭首都基輔會面。（AP）

「他」沒摘桂　並不意外

在得獎名單公布前，諾貝爾獎YouTube頻道的留言板還有不少人寫下「Zelensky」，或是「Zelensky？」這是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的姓氏。然而他不獲獎，其實是意料中事。

首先要留意一點，是我們不知道他有沒有被提名。主辦單位按照傳統將提名名單保密50年，2022年亦僅透露有251人及92個組織獲提名，未有說明哪些人獲提名。

挪威諾貝爾協會會長紐爾斯塔特（Olav Njølstad）接受《獨立報》訪問時指，和平獎提名期在1月31日結束後，委員會一般都沒法延長提名期，但成員是可在2月28日舉行首次正式會議時，自行提名人選。

第二是評審不可能因為誰人或哪個機構呼聲高就對誰頒獎，尤其是行事富有爭議者。和平獎涉及政治，捲入爭議的次數也較其他數個領域要多得多，自2009年及2010年後，評審團看來趨向打「穩陣牌」。

第三是正如斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）總監史密斯（Dan Smith）認為，澤連斯基不太可能獲獎，因這個獎項通常會頒給為結束衝突作出貢獻的人，而非戰時的國家領導人。

正所謂「一個巴掌拍不響」，澤連斯基對戰事曠日持久亦負有責任。澤連斯基沒得獎的事實，或許也是在告訴他，身為俄烏交戰其中一方的決策者之一，他與烏克蘭政府和軍方，都並非走在朝向和平邁步的道路上。

▼請點擊放大觀看奧斯陸和平研究所（Peace Research Institute of Oslo，PRIO）預測名單還包括誰▼

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