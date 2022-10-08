俄烏局勢︱烏設「投降熱線」收大量求助　俄兵詢問應「如何投降」

烏克蘭媒體報道，指自俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布局部動員令後，烏克蘭特設的「投降熱線」接到了大量在烏克蘭的俄軍甚至是從俄羅斯撥打的求助電話，要求投降。



烏克蘭軍事情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）告訴《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）表示，熱線接到了不少來自俄羅斯的電話。他們會問道「如果被徵召應怎辦」，或「在戰場上正確的投降方式是什麼」。

隨着烏克蘭反攻開始，俄羅斯在佔領地區敗退以來，電話的數量大大增加。該投降熱線名為「我想活下去」，報道指近日熱線收到了近2000人的求助。部分是被送往前線的新兵，部分是厭倦血腥戰鬥的士兵。

在俄烏戰爭開始不久，外界指俄軍的士氣持續低落，烏克蘭特別設立這條熱線，引誘俄軍士兵投降。

近日在網絡社交平台在瘋傳的，是在赫爾松一架俄軍BMP-2的裝甲車在砲管上掛着白旗，駛往烏軍所在之處示意投降，兩名士兵從裝甲車上爬出來，讓烏軍帶走。