德國北部鐵路服務一度停頓近3小時　當局指電纜遭惡意破壞

德國國鐵（Deutsche Bahn，DB）10月8日表示，一個用於列車通信的系統遭惡意破壞，導致北部的載客及貨運列車服務一度停駛近三小時。



美聯社及德國之聲（DW）報道，德國國鐵在8日較早時接報，北部大部分地區的列車服務停頓，指這是由列車的無線電通訊系統出現技術故障引起，經過數小時搶修之後，問題已經解決，惟服務仍有延誤和取消的可能。

當局在搶修期間，漢堡（Hamburg）、不來梅（Bremen）、石勒蘇益格—荷爾斯泰因（Schleswig-Holstein）、下薩克森州（Lower Saxony）的長途或區域列車停駛，柏林（Berlin）及科隆（Cologne）和荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的列車亦受到影響，另外丹麥的跨境列車一度取消駛入德國境內。

事發後，安全部門展開調查，目前未有關於可能涉案人士的資料，但調查人員指位於柏林市外及北萊茵-威斯特伐利亞州（North Rhine-Westphalia）軌道旁的通訊電纜被剪斷，內政部長費澤爾（Nancy Faeser）表示，當局因此需要假設事件或是故意破壞；交通部長維辛（Volker Wissing）亦認為，事件明顯屬針對和惡意性質。