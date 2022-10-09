新加坡：英國加入CPTPP程序　將成接納新成員標準

英國加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）的談判正在進行中，這個程序將成為往後審核其他經濟體申請加入協定的標準。



CPTPP成員國第六次會議10月8日早上在新加坡舉行。

擔任委員會主席的貿工部長顏金勇在會議結束後舉行的記者會上說：「關於英國加入CPTPP的討論正在進行中。由於這是第一個經濟體有意加入，對我們很重要的一點是把它處理好，制定正確的程序，以維持CPTPP的高標準和遠大的市場准入水平。」

除了英國，中國大陸、台灣、厄瓜多爾和哥斯達黎加已正式申請加入CPTPP。韓國和泰國也表達了加入的意願。

問及成員國在這次會議是否討論了個別經濟體申請加入CPTPP的事項，顏金勇說：「在這次會議上，我們並未針對具體經濟體的申請進行討論。不過，我們討論了接受新成員一般應採取的方式，得出的結論是，英國談判結果將為接下來的申請鋪平道路，建立更穩健和順暢的程序。」

領導CPTPP新成員加入工作小組的日本經濟振興部長山際大志郎在記者會上透露，工作小組仍在跟英國談判，並未對英國加入CPTPP設定時間表。

英國在去年2月申請加入CPTPP，成員國於同年9月開始審核英國的制度是否符合CPTPP準則。

CPTPP第六次會議是冠病疫情2020年暴發以來，各成員暌別三年首次以實體方式舉行。

出席會議的11個成員國經貿部長在會議後發表聯合聲明，重申了加強合作的承諾，包括繼續探索數碼經濟和綠色經濟等新興領域的合作。

在數碼經濟方面，部長們討論了貿易數碼化、新興科技和數據等領域。至於綠色經濟方面，部長們對採用和擴大碳定價和碳市場、過渡到低碳能源的未來，以及貿易政策在應對氣候變化所扮演的角色交換意見。

在商品和能源價格高漲、通貨膨脹壓力和供應鏈受干擾的宏觀背景下，全球環境愈加不明朗，增長前景下調，聯合聲明重申CPTPP會員將致力通過強有力的夥伴關係，探索有利貿易與投資環境的務實之道。

聯合聲明說：「我們強調維護經濟安全的重要性，決心加強合作，對抗保護主義和不合理的貿易限制措施。」

CPTPP成員國包括新加坡、澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯和越南，人口規模將近五億，總國內生產總值（GDP）超過13.5萬億美元。

各成員國部長也祝賀馬來西亞在今年9月成為第九個正式核准協定的成員國。目前，僅剩汶萊和智利尚未完成核准程序。

下一次CPTPP會議將於2023年在新西蘭舉行。