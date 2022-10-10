印度咳藥水或致岡比亞66兒童死　印媒揭藥廠黑歷史

世界衛生組織（WHO）稱非洲國家岡比亞（Gambia）66名兒童喪生可能與印度藥廠Maiden Pharmaceuticals生產的咳藥水有關後，印媒10月9日指，這間公司的產品在國內數個邦質檢不合格，2011年更因質量問題被越南列入黑名單。



根據新德里電視台（NDTV），這間藥廠的糖漿產品早在2008年便被比哈爾邦（Bihar）被檢出4批次有質量問題。

越南2011年至2013年也對Maiden Pharmaceuticals的產品處以2年禁止入境的懲罰。除此之外，這間藥企的產品2011年至2013年間在印度古吉拉特邦（Gujarat）、查謨和克什米爾邦（Jammu and Kashmir），以及喀拉拉邦（Kerala）亦多次質檢不合格。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5日稱，該4款咳藥水或導致岡比亞多名兒童出現急性腎病及死亡個案，當局正與肇事公司及印度監管部門進一步調查。

世衛的警告指出，目前該公司沒有保證有關產品的安全和質素，指經過實驗室分析，顯示產品樣本含有二甘醇（Diethylene glycol）及乙二醇（ethylene glycol）的污染物。世衛提到，這些物質對人體有害，吸入後會造成嘔吐、腹瀉、頭痛、精神狀況受損、以及可能導致死亡的嚴重腎病等中毒徵狀。

印度監管機構雖向世衛表示，受污染的產品只向岡比亞出口，但世衛認為肇事產品可能透過地下方式分發到非洲其他國家，又或者該藥廠可能用同一批受污染物質生產其他產品並在本地及海外發售，因此警告可能有流向全球的風險，呼籲各國加強調查。