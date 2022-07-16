傷寒或再肆虐全球？抗藥性日增抗生素將失效　阻止爆發得靠「它」

傷寒（Typhoid fever）在已開發國家中可能很罕見，但這個被認為已存在千年的古代威脅，在我們現代世界仍然是個很大的危險。根據一項新研究，造成傷寒的細菌正演化出廣泛的抗藥性，並且正快速地取代不具抗藥性的品種。



致病菌身分

傷寒是由一種腸道沙門氏菌（學名：Salmonella enterica serovar Typhi ，S Typhi）所造成的。目前，抗生素是唯一有效地治療傷寒的方法。但是，在過去的 30 年，病菌對口服抗生素的抗藥性不斷地成長與散佈。

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藉由對 3489 種、在 2014-2019 年間、於尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦與印度感染到的 S Typhi 品種的基因組做定序，研究人員發現了最近，廣泛抗藥（extensively drug-resistant，XDR）的 Typhi 在上升中。雖然，科學家們多年來已警告過具抗藥性的傷寒菌，但這項新研究是目前對此細菌最大規模的基因組分析。

XDR Typhi 不僅不受前線抗生素，例如氨苄青黴素（ampicillin）、氯黴素（chloramphenicol）、複方新諾明（trimethoprim/sulfamethoxazole）的影響，它們也逐漸對新的抗生素產生抗藥性，例如氟喹諾酮類抗生素（fluoroquinolones）與第三代頭孢菌素（third-generation cephalosporins）。

迅速擴散中

更糟的是，這些品種正以快速的速率在全球擴散中。

雖然大部分XDR Typhi 的案例是來自南亞，但是自從 1990 年來，研究人員已經辨識出將近 200 件散播到國際的案例。

大部分的種類已經散播至東南亞、以及東非與南非，但是傷寒超級細菌在英國、美國、以及加拿大也有被發現。

史丹福大學（Stanford University）感染疾病專家傑森・安德魯副教授（Jason Andrews）說：「近年來，高度抗藥的 S Typhi 品種出現與傳播的速率，是令我們擔心的真正原因。這強調了緊急擴展預防措施的必要性，尤其是在風險最高的國家。」

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愈來愈難對抗

在 2016 年，第一種 XDR 傷寒菌在巴基斯坦被發現。到 2019 年時，它已成為該國的優勢基因型。

歷史上，大部分 XDR 傷寒菌品種都與第三代的抗微生物劑在對抗，像是喹諾酮類抗生素、頭孢菌素與巨環內酯（macrolides）。

但是在 2000 年代初期，獲得對喹諾酮類抗生素抗藥性的突變，佔了所有在孟加拉、印度、巴基斯坦、尼泊爾與新加坡案例的 85%。同時，對頭孢菌素的抗藥性也正在接手過去。

今日，只剩下一種口服抗生素，也就是巨環內酯的阿奇黴素（azithromycin）。而這種藥物可能也無法再有效很長的時間了。

這項新研究發現，擁有對阿奇黴素抗藥性的突變種也正在擴散中，「威脅所有用於傷寒治療的口服抗微生物劑的有效性。」雖然這些突變還沒有發生於 XDR S Typhi 身上，但是如果發生了，我們麻煩就大了。若是沒有治療的話，多達 20% 的傷寒案例可能會致命，而今日，每年都有 1100 萬件傷寒案例。

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擴大治療手段

藉由傷寒結合型疫苗（conjugate vaccines），未來或許可以避免傷寒爆發到一定程度，但若是獲取這些疫苗的管道沒有全球普及的話，那麼這個世界可能在不久後，又會有另一個健康危機要處理。

研究作者們寫到：「最近現身的 XDR 與抗阿奇黴素的 S Typhi，讓我們更急需擴展預防措施，包括在傷寒流行國家，使用傷寒結合型疫苗。在目前 S Typhi 分離株的抗微生物劑耐藥性流行率較高的國家，需要採取此類措施，但有鑑於它們向國際傳播的傾向，不應該僅限於那些國家。」

南亞可能是傷寒的主要溫床，佔了所有案例中的 70%。但是，若 COVID-19 有教導我們任何事的話，那就是在現代、全球化的世界中，疾病變種是很容易傳播的。

為了避免這發生，衛生專家爭論說，國家們必須擴張獲得傷寒疫苗的管道，並投入新抗生素的研究。比方說，一項最近在印度的研究就估計，如果都市小孩接種傷寒疫苗，那就可以避免多達 36% 的傷寒病例與死亡。

巴基斯坦目前在這方面處於領先。它是世界上第一個提供常規傷寒免疫接種的國家。去年，數百萬名孩童接種了疫苗，而衛生專家爭論說更多國家必須要跟著執行。

抗生素抗藥性是世界上造成死亡最主要的原因之一，比起 HIV/愛滋或瘧疾奪走的性命都還要更多。在可獲得的情況下，疫苗是我們所擁有的最佳工具之一，來避免未來的災情。我們真的沒有時間來浪費了。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】