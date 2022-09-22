NyQuil｜TikTok流行感冒藥煮雞肉　美國FDA：後果嚴重可引致死亡

抖音國際版「TikTok」最近興起新的「惡搞挑戰」，流行使用感冒糖漿NyQuil烹煮雞胸肉，不過美國食品及藥物管理局（FDA）警告指，此舉後果可能非常嚴重和危險，甚至可引致死亡。



近來有TikTok用戶發起使用流行感冒藥水NyQuil煎雞胸肉的挑戰活動。這個被命名為「昏昏欲睡的雞」（sleepy chicken）的「料理」，最早在2017年就在Reddit等社交平台出現，直至2021年才開始在TikTok流行。不少用戶爭相仿效挑戰，引發網友熱議。

FDA issued warning of #TikTok challenge that encourages people to cook chicken in #NyQuil pic.twitter.com/YOggJ3dzXm — RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) September 20, 2022

這項挑戰被美國FDA關注，FDA在9月15日發布的「消費者最新消息」中提出警告，表示在TikTok上流行的這種挑戰，既愚蠢亦令人厭惡，無論是吃雞肉還是僅烹煮雞肉的人，都是非常危險。

FDA指出，煮沸藥物可以使其濃縮增加，並會以其他方式改變其性質。「即使您不吃雞肉，在烹飪時吸入藥物的蒸汽也可能導致大量藥物進入您的身體。它也可能傷害你的肺。簡而言之：有人可能會在不知不覺中服用大量危險的咳嗽和感冒藥。 」

NyQuil的配方都含有對乙酰氨基酚（acetaminophen）、右美沙芬（dextromethorphan）和多西拉敏（doxylamine）。這些成份如服用過量，或出現痙攣、食慾不振、噁心、胃痛、心悸、嘔吐等症狀，更嚴重的症狀則包括發高燒或癲癇發作。