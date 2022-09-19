英國王室第一富豪竟是他　英女王逝世後繼承這領土　身家近百億

撰文：ETtoday
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《太陽報》報道，英國王室之中，最富有的成員是威廉王子（Prince William），淨資產約為10.5億英鎊（折合約94億港元），已經超過父親英王查理斯三世（Charles III，又譯作查爾斯三世）的9億英鎊（折合約80億港元）。

威廉王子：10.5億鎊

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）逝世後，威廉繼承了父親擁有、長達685年歷史的康瓦爾公國領土（Duchy of Cornwall）。此前，他於1997年繼承了母親戴安娜王妃（Princess Diana，另譯黛安娜王妃）的1000萬英鎊遺產，2002年繼承了曾祖母伊莉莎白王后（Queen Mother）的700萬英鎊。

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英王查理斯三世：9億鎊

查理斯三世成為君主後，繼承長達671年歷史的蘭開斯特公國領土（Duchy of Lancaster），他的資產清單顯示今年收支利潤為2400萬英鎊，是2000年的三倍。

不過，查理斯三世的其他財務狀況就沒那麼清楚了。外界恐怕永遠不知道，他繼承了父親菲臘親王（Prince Philip，又譯菲利普親王）的哪些資產，但據傳可能包括諾福克郡的王室別墅桑德令罕府（Sandringham Estate）及蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）。

哈里及梅根：2000萬鎊

這對夫妻大多數財產來自哈里王子（Prince Harry）獲封薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）後，從母親戴妃那裡繼承的遺產，在他25歲生日時，這筆財產已經成長到1000萬英鎊。

外界流傳，哈里梅根夫婦與Spotify及Netflix等串流平台交易，賺取1800萬英鎊的商業收入。當地地產業也估計，他們當年花費1100萬英鎊在加州購買的房子，價值可能已經翻倍。

與此同時，王室財富在10年內翻倍成長，從2012年3月的90億英鎊，增至今年3月的183億英鎊，上述資產包括英國皇家財產局（Crown Estate）價值約165億英鎊的土地及建築物、蘭卡斯特及康瓦爾公國領地等等。根據《星期日泰晤士報》，此數字已經超越英國最大零售商特易購（Tesco）的市值170億英鎊。

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