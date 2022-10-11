烏克蘭連續第2日被炸　俄羅斯證實：打擊軍事能源設施︱持續更新

烏克蘭多個城市10月10日遭俄軍導彈襲擊後，據俄媒報道，烏克蘭多地11日仍傳出爆炸事件，西部利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）證實消息，烏方指據初步消息，利沃夫州的能源設施遭到襲擊。本文會持續更新有關烏克蘭局勢的新消息。



【19:02】中國外交部發言人毛寧11日就俄烏局勢稱，中方對當前局勢發展感到擔憂，呼籲相關各方通過對話協商妥善解決分歧。

【18:36】俄羅斯證實發動攻擊，俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）11日透過聲明稱「俄羅斯聯邦武裝部隊今天繼續使用高精度、遠程空中和海上武器，對烏克蘭的軍事指揮與控制設施，還有能源系統展開大規模打擊。打擊目的已經達到，所有指定目標均被擊中。」

【18:32】烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Twitter表示，俄羅斯向烏克蘭發動新一輪導彈攻擊，烏克蘭軍隊在五個州份攔下導彈。

Another massive rocket attack launched on Ukraine by Russia today.



Our air defense Warriors already took down rockets in 5 regions of Ukraine. Glory to them!



Imagine what our motivated and trained pilots will be capable of with modern air defense systems and combat planes! — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 11, 2022

【18:24】網絡流傳利沃夫遭襲擊的片段，可見現場冒出濃煙。

利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，在導彈攻擊後，利沃夫有三成地方暫時沒有電力。

The mayor of #Lviv reports explosions in the city. There are also problems with electricity. pic.twitter.com/8J1ucZqppR — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

【18:15】英國政府通訊總部（GCHQ）總監弗萊明（Jeremy Fleming）接受英國廣播公司廣播4台（BBC Radio 4）訪問時指，相信俄羅斯的彈藥短缺，當然也缺乏朋友。他稱可從多個層面看到俄羅斯社會和俄羅斯軍事系統內部的絕望。

【18:00】烏克蘭利沃夫（Lviv）市長薩多維 （Andriy Sadovyi）表示，已要求居民儲存少量食水，以防遇到暫停供應食水的情況。當地的部份地區停電。

【17:54】烏克蘭軍隊稱，11日在南部敖德薩（Odessa）地區攔下三枚導彈，呼籲民眾留在避難所。

【17:42】據俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭利沃夫市長表示，在利沃夫市聽到爆炸聲，並指該市存在電力問題。

烏方稱據初步消息，在利沃夫州的能源設施遭到襲擊。

【17:40】俄羅斯衛星通訊社引述烏媒報道，烏克蘭中部文尼察（Vinnytsia）地區傳出三次爆炸聲。