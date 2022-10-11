澤連斯基亮相G7視像峰會　籲助烏克蘭建立「空中保護盾」

撰文：成依華
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10月11日出席七國集團（G7）領袖視像峰會，他呼籲G7協助烏克蘭部署防空系統，以建立「空中保護盾」。

澤連斯基在發言時表示，希望G7領袖加強力度，在經濟上幫助烏克蘭，協助建立空中保護盾（air shield），他又稱「數以百萬計的民眾將感謝G7的此類援助」。

美國總統拜登（Joe Biden）在Twitter發文指，早上他與澤連斯基、七國集團領袖談到「我們堅定不移的承諾」，即讓俄羅斯對戰爭負責，並在需要時支援烏克蘭。

烏克蘭多地10月10日、10月11日遭俄羅斯導彈襲擊，美媒10日報道，這令包括歐洲國家和美國在內的烏克蘭盟友面對的壓力增加，他們或需向烏國提供更先進的防空系統，及更長程的武器。

德國10日宣布在未來數天內向烏方提供首套IRIS-T SLM防空系統。

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