澤連斯基亮相G7視像峰會　籲助烏克蘭建立「空中保護盾」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10月11日出席七國集團（G7）領袖視像峰會，他呼籲G7協助烏克蘭部署防空系統，以建立「空中保護盾」。



澤連斯基在發言時表示，希望G7領袖加強力度，在經濟上幫助烏克蘭，協助建立空中保護盾（air shield），他又稱「數以百萬計的民眾將感謝G7的此類援助」。

美國總統拜登（Joe Biden）在Twitter發文指，早上他與澤連斯基、七國集團領袖談到「我們堅定不移的承諾」，即讓俄羅斯對戰爭負責，並在需要時支援烏克蘭。

This morning, I spoke with President Zelenskyy and G7 Leaders about our unwavering commitment to hold Russia accountable for its war and support Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/SzXLWyjjeq — President Biden (@POTUS) October 11, 2022

烏克蘭多地10月10日、10月11日遭俄羅斯導彈襲擊，美媒10日報道，這令包括歐洲國家和美國在內的烏克蘭盟友面對的壓力增加，他們或需向烏國提供更先進的防空系統，及更長程的武器。

德國10日宣布在未來數天內向烏方提供首套IRIS-T SLM防空系統。