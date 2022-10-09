當拜登、默克爾與澤連斯基同提「核戰」：誰能阻止普京按下按鈕？

自9月以來，俄軍在烏克蘭戰場持續失利，伊久姆（Izium）、利曼（Lyman）等前線重鎮再度易主，赫爾松（Kherson）亦開始了戰線收縮。負面軍情排山倒海而至，對反動員輿論未平、甫承認「四地公投」的俄羅斯來說，不啻是一大的政治負擔。

在此氛圍下，外界漸有談論俄羅斯「可能核冒險」的聲音，就連俄羅斯內部亦傳出了鼓吹使用核武的言論。例如利曼失守後，車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）便於10月1日在Telegram上發文，「在我個人看來，應該採取更嚴厲的措施，甚至在邊境地區宣佈戒嚴，及使用低當量（low-yield）核武器。」

對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）於10月3日回應稱，卡德羅夫有權發表意見，但俄羅斯的軍事做法不應受情緒驅使。佩斯科夫指出，應對核武器問題採取「平衡的態度」，而不是基於情緒，且任何使用核武器的基礎都已在俄羅斯的核理論中確立。

當然，如此發言並未杜絕俄羅斯使用核武的可能，而是意在替卡德羅夫的發言降温。一來，9月21日普京（Vladimir Putin）宣佈戰爭動員時，便曾宣稱「將用一切手段保衛俄羅斯和人民」，俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）亦曾於9月28日表示，俄羅斯有權在必要時使用核武器；二來，所謂「俄羅斯的核理論」，也是允許在「外力使用常規性武器對俄羅斯聯邦進行侵略、導致國家生存受到威脅」後，進行核打擊。

故即便佩斯科夫的發言看似有意緩和「核風險」，其實依舊保留了俄羅斯使用核武的政治空間。而伴隨戰局持續變化，近期又有三位國家領導人對核戰提出了示警。

2022年10月4日，一名被徵召入伍的俄羅斯人在俄南頓河畔羅斯托夫（Rostov-na-Don）一個靶場攜帶彈藥。（AP）

三位領導人的核戰敘事

首先，是德國前總理默克爾（Angela Merkel）。9月27日，其曾呼籲西方國家認真對待普京的言論，即21日宣佈戰爭動員時，普京對西方「核勒索」（nuclear blackmail）的批評，以及宣稱「將用一切手段保衛俄羅斯和人民」的表述。彼時默克爾指出，不要認為普京的言論是虛張聲勢，嚴肅對待不是軟弱的表現，而是政治智慧的象徵，有助保留行動或制定新策略的空間。

10月6日，默克爾二度公開呼籲「只有在俄羅斯的參與下，歐洲才能實現持久和平」，同時再次呼籲各方認真看待普京的言論，「我們都被強烈建議應認真看待這些說話，而不是從一開始就將其歸類為虛張聲勢」。

第二位則是美國總統拜登（Joe Biden）。10月7日，拜登在紐約民主黨活動中表示：「自甘迺迪時代和1962年古巴導彈危機以來，我們一直都沒遇過可能發生（核）末日的情況。」其隨後警告，若普京於俄烏戰場使用戰術核武，結局可能就是世界末日。如此表態，是拜登迄今就核風險作出的最嚴厲評論。

2021年12月，德國前總理默克爾在卸任前，在柏林發表演講。（Getty）

最後一位則是烏克蘭總統澤連斯基。10月6日，其呼籲北約應「先發制人打擊」（Preemptive strikes）俄羅斯，以嚇阻普京對烏克蘭使用核武，「北約必須做些什麼以防止與嚇阻俄羅斯使用核武。重要的是，我必須再次強調我對國際社會的期望，先發制人打擊、先發制人行動，這樣俄羅斯就會知道他們身上會發生什麼事情；而不是反過來，先等核武攻擊，接着說他們身上會發生什麼事情。」

然此一說法引發了不小的爭議。先是俄羅斯外交部指控澤連斯基試圖挑起核戰爭，佩斯科夫亦隨後表示，世界各國都應重視澤連斯基的聲明，尤其是美國、英國與歐盟，因為澤連斯基的呼籲「無異於號召世界大戰」。

對此烏方發出澄清聲明，稱澤連斯基是希望北約與西方在俄羅斯全面入侵前「實施預防性制裁」，並保證烏克蘭「絕不會呼籲使用核武」。澤連斯基本人亦在10月7日表示，自己的原意是加強制裁，之所以引發誤會是翻譯問題，以及俄羅斯的誇大渲染。澤連斯基接着指控，是俄羅斯官員屢向公眾「放風」使用核武的可能，「即便他們未準備好，而且不肯定是否真的動用核武，光是討論就非常危險。」

綜上所述，三位領導人的核戰敘事互有差異，而導致此一現象的關鍵，是三人對俄烏戰爭的迥異認知。

國際原子能機構總幹事格羅西（右）10月6日再次訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。（AP）

普京的核戰算盤

在默克爾看來，歐洲的和平穩定不能排除俄羅斯參與，故其一向力主穩定歐俄關係，也推動了北溪-1與北溪-2的建成、俄烏洽簽《明斯克協議》。如今眼見俄烏戰爭撕裂歐俄秩序，其自然不樂見局勢惡化，故要呼籲外界重視普京講話，並主張「核威脅並非虛張聲勢」。從某種程度上來說，默克爾代表了要對俄烏戰爭「止損維穩」的聲音，認為對俄羅斯的懲罰與反制、對烏克蘭的援助與支持，不能凌駕在歐俄關係的整體大局上，更不能以打破核禁忌為代價。

至於拜登與澤連斯基則代表了「打落水狗」的相反聲音。對拜登來說，俄烏戰爭是拖垮俄羅斯的天賜良機，軍事、經濟場域如此，輿論宣傳亦然，故所謂「世界末日說」並非意在緩和局勢，而是要借「俄羅斯威脅論」的模式，對普京政權進行輿論放血；澤連斯基則是已在西方支持下「打出威風」，如今正是亟欲對俄報復的激動時刻，故會藉着俄羅斯「可能核冒險」一說，要求北約對俄羅斯「先發制人」。兩人看似都示警了核風險，其實目的都是利用「核戰」的輿論熱度，達到軍事與政治目的，讓俄羅斯更加腹背受敵，畢竟若要緩和局勢，美國只要減少北約對烏克蘭的援助、烏克蘭也宣佈重返談判桌即可，但雙方顯然都沒有這麼做的打算。

而正因默克爾的聲音是少數、拜登與澤連斯基反是多數，莫斯科的核冒險可能正在上升。對俄羅斯來說，核武原本只是「虛張聲勢」的存在，意在嚇阻北約派兵介入烏克蘭戰場，而非真要用來決一死戰；但伴隨北約軍備與情報系統實質下場參戰、俄軍戰情失利頻傳、國內反動員與反戰敗聲浪湧動，這一選項開始有了「假戲真做」的可能。

2022年9月30日，左起由俄羅斯委派的赫爾松州首長薩爾多（Vladimir Saldo）、由俄羅斯委派的扎波羅熱州首相巴利茨基（Yevgeny Balitsky）、俄羅斯總統普京、頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）及盧甘斯克領導人帕舍尼克（Leonid Pasechnik）出席協議簽署議式，並一同向在場人士揮手。（AP）

從普京的視角來看，決定是否動用核武的關鍵，恐怕不是發動核打擊後的可能死傷，也不是核武庫的可用彈頭數，而是使用核武對政權存續的正反助益。平心而論，就眼下局勢來看，使用核武與否，普京政權都有被推翻的可能：如若前線持續失利，導致頓巴斯通往克里米亞的陸橋被截斷，則赫爾松與克里米亞（Crimea）的失守恐怕只是時間問題，在此情況下，再不用核武或其他方式取得前線優勢，強硬派的不滿或將升高為對普京政權的反噬；但若普京決定發動核打擊，取得前線優勢，其結果必然是讓俄羅斯面對更嚴峻的外交環境與制裁泥淖，則部分西化派精英亦可能響應西方號召，策動「顏色革命」推翻普京政權。

故使用核武與否，存於普京一念之間，也就是其對局勢變化與自身政權韌性的動態評估。若普京認為強硬派逼宮的可能性小於「顏色革命」，則不論俄軍如何潰退，其都不會貿然對烏克蘭發動核打擊；反之，若普京認為前線失利已然危及自身政權，必須祭出核武以換取權力鞏固，則其恐怕也不會猶豫太久。畢竟普京的垮台意味着兩種極端結局：若由強硬派接手政權，則俄軍在烏克蘭核冒險的概率只會上升、不會下降；若由西化派掌政，俄軍恐將直接停戰與烏克蘭和談，最終不僅四地公投結果可能作廢、也可能失去克里米亞。故與其由他人按下按鈕、或讓俄羅斯徹底輸掉2014年以降的戰略獲益，還不如自己來按。

當然，眼下局勢應還不到核冒險的時候，如今俄羅斯「放風」使用核武，大體仍是「虛張聲勢」策略的體現，目的是恐嚇北約放棄對烏軍援，從而迫使烏克蘭坐上談判桌，進行某種實質妥協。然若默克爾的「止損維穩」始終無法成為主流、甚至連與美烏的「打落水狗」平分秋色都做不到，則俄羅斯恐會加大嚇阻姿態，例如開始進行核戰相關演習、動員核打擊相關部隊等。而一旦局勢寸寸滑向核冒險的泥淖，最終恐怕便難以避免「弄假成真」的結局。

【普京與核武Q&A】