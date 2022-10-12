產油國無視增產呼籲　拜登下令重新評估美國與沙特阿拉伯關係

沙特阿拉伯主導的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）日前決定減產之後，白宮10月11日指，美國總統拜登（Joe Biden）下令正重新評估華府與沙特阿拉伯的關係。



以沙特為首的石油輸出國組織（OPEC，簡稱油組）以及由沙特與俄羅斯主導的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）無視美國呼籲增加供油，於上週宣布大幅減產。這可能導致美國汽油價升，為拜登所屬民主黨在11月初舉行中期選舉選情蒙上陰影。

美聯社報道，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，拜登認為是時候重新審視美國與沙特的關係，確保符合美國的國家安全利益。柯比稱，今次重新審視是考慮到OPEC最近的決定，以及沙特在組織內的領導。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）10月11日則指，目前未有審視時間表。她說華府將密切關注「未來幾週或數個月」的局勢。

包括沙特及俄羅斯在內的OPEC+上週同意每日減產200萬桶，惹來歐美領袖不滿。美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）批評，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）透過OPEC+支持俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰爭，重申在俄烏戰爭中沒有同時站在兩邊的空間。

梅南德茲揚言，不會在國會通過任何與利雅德（Riyadh）的合作計劃，直到沙特在烏克蘭戰爭上重新評估其立場為止，當中包括阻止向沙特的出售軍武計劃及合作關係。而對於有關要求，柯比認為，向沙特出售軍備有助應對伊朗的威脅。

此前一天，參議院外交關係委員會主席、民主黨籍的參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）說，美國必須立即凍結美國與沙特的所有合作包括軍售。

拜登7月曾訪中東，試圖說服沙特增產，但包括俄羅斯在內的OPEC+在10月5日宣佈，11月起大幅減產，在8月產量基礎上將每日石油產量減少200萬桶。

皮埃爾說，這一決定表明OPEC+站在俄羅斯的一邊。