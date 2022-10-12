歐盟貿易專員 ：與中國脫鉤不是選項　對華態度應務實而不幼稚

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）10月11日稱，與中國脫鉤不是歐盟企業的選項，歐盟應繼續以務實而不幼稚的態度與中國接觸。



東布羅夫斯基斯11日在德國柏林出席一場工程會議。他表示，歐盟的貿易關係需要更平衡和互惠，他呼籲歐盟更專注於風險管理和多樣化，而不是脫鉤。

德總理：脫鉤是錯誤答案

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）也指「脫鉤是錯誤的答案」。他指德國政府的目標是令商業聯繫多樣化，不須與某些國家脫鉤。他說： 「我強調我們須繼續與中國做生意。但我們還須確保我們與世界其他地區進行貿易，看看亞洲的其他地區、非洲、南美洲，這就是機會。」

圖為德國總理朔爾茨2022年7月6日在柏林回應國會議員質詢（AP）

他稱全球化是一個成功的故事，它為很多人帶來繁榮，人們須捍衛它。

外媒近日傳出朔爾茨11月初訪華的消息，可能與中國國家主席習近平舉行會晤。目前中方未證實。

北京：脫鉤斷鏈無法擋中國發展

中國外交部發言人毛寧11日表示，「脫鉤斷鏈」是把雙刃劍，傷害別人的同時也會損害自身利益，中國不贊成「脫鉤斷鏈」，「脫鉤斷鏈」也無法阻擋中國發展。

她說因為中國的發展始終放在自己力量的基點上，中國的科技進步不會因為任何限制打壓被阻擋。