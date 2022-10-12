《遊戲王》作者高橋和希離世原因曝光　駐日美軍官：他為救人溺斃

日本知名漫畫家、《遊戲王》作者高橋和希7月初在沖繩浮潛時溺斃，震驚動漫界。美媒10月11日報道，據一名駐日美國軍官最新講述，高橋和希當時是為了救人下水，不幸出事。



美國《星條旗報》報道，49歲美國軍官布爾若（Robert Bourgeau）獲頒勳章，以表揚他7月4日在沖繩英勇救人一事，布爾若本身也是潛水教練，他談到在事件中，原來不止他一人下水救援。

7月4日下午約2時左右，布爾若在沖繩美人魚石窟看到有一名日本女子求救，並得知其11歲女兒與一名39歲美國士兵受困於激流中。

Maj. Robert Bourgeau, the deputy operations officer for the 10th Support Group at Torii Station in Yomitan, was nominated by his command last month for the Soldier’s Medal for his actions during the July 4 rescue at Mermaid’s Grotto in Onna.https://t.co/PsulXKm4Ak — Stars and Stripes (@starsandstripes) October 11, 2022

布爾若跳入水中救人，盡力把女童帶回岸上，但女童母親之後也遭捲入水流，布爾若最後先抓住女童母親，再拉着女童，把兩人一起帶上岸。最後他也成功幫助39歲士兵脫困。

據布爾若稱，在救援過程期間，高橋和希也在現場跳入水中。布爾若當時不知情，但他上岸後，有學生向他稱有另一個人也跳下水救人，惟最後消失在海中。

布爾若形容高橋和希是英雄，稱「他是為了救人而逝世。」

報道稱，日本海岸警衛隊兩天後在名護市海岸發現高橋和希的遺體，他的汽車則在美人魚石窟附近。高橋和希生於1961年，終年60歲。