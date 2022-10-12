《遊戲王》作者高橋和希離世原因曝光　駐日美軍官：他為救人溺斃

撰文：成依華
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日本知名漫畫家、《遊戲王》作者高橋和希7月初在沖繩浮潛時溺斃，震驚動漫界。美媒10月11日報道，據一名駐日美國軍官最新講述，高橋和希當時是為了救人下水，不幸出事。

美國《星條旗報》報道，49歲美國軍官布爾若（Robert Bourgeau）獲頒勳章，以表揚他7月4日在沖繩英勇救人一事，布爾若本身也是潛水教練，他談到在事件中，原來不止他一人下水救援。

7月4日下午約2時左右，布爾若在沖繩美人魚石窟看到有一名日本女子求救，並得知其11歲女兒與一名39歲美國士兵受困於激流中。

布爾若跳入水中救人，盡力把女童帶回岸上，但女童母親之後也遭捲入水流，布爾若最後先抓住女童母親，再拉着女童，把兩人一起帶上岸。最後他也成功幫助39歲士兵脫困。

據布爾若稱，在救援過程期間，高橋和希也在現場跳入水中。布爾若當時不知情，但他上岸後，有學生向他稱有另一個人也跳下水救人，惟最後消失在海中。

布爾若形容高橋和希是英雄，稱「他是為了救人而逝世。」

報道稱，日本海岸警衛隊兩天後在名護市海岸發現高橋和希的遺體，他的汽車則在美人魚石窟附近。高橋和希生於1961年，終年60歲。

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