蔡英文會見訪台美國眾議員　期待立法行動令台美關係更緊密

美國眾議員訪問團10月11日抵達台灣，展開3天訪問行程，12日上午會見台灣總統蔡英文。蔡英文稱，期待未來美國議員繼續透過立法行動，讓台美的經濟和安全夥伴關係能更加緊密。



蔡英文10月12日接見美國民主黨眾議員埃迪·約翰遜（Eddie Bernice Johnson）、民主黨眾議員卡赫爾（Kai Kahele）、美國眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）國防情報暨戰士支援小組共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup，暫譯）、民主黨眾議員莫爾頓（Seth Moulton）、眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）戰備小組共和黨首席議員華爾茲（Michael Waltz）。

Delighted to meet with a bipartisan #US House delegation to discuss our bilateral partnership. #Taiwan will continue to work closely with the #US to advance our strong economic ties & jointly uphold peace & stability in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/Jr9U5Gdf12 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) October 12, 2022

她非常感謝訪問團議員對台灣的重視，以及推動加強台灣防衛能力的立法。她指這是2022年以來，第8個到訪台灣總統府的美國國會議員訪問團，特別是在中國8月軍演後來訪，讓台方感受到美國國會對台灣堅若磐石的支持，以及跨黨派的情誼。

她表示，台灣願意與美國及所有民主夥伴，持續加深合作，共同維護區域和全球的和平穩定。她稱台灣和美國是彼此重要的經濟和安全夥伴，除推動台美簽訂高標準的貿易協定外，也盼能與美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為雙方打造更有利的投資環境，讓雙方夥伴關係更加緊密，台美關係更加前進。