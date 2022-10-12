疑逃避動員令　23俄羅斯人乘艇抵韓國盼入境　韓議員憂愈來愈多

韓媒10月12日報道，10月有數艘俄羅斯人乘坐的遊艇在韓國海域出現，其中有4艘試圖入港，艇上總共23名俄羅斯申請入境，大部人均遭拒絕，他們疑是為了逃避動員令而離國。有韓國議員擔心類似事件會接連發生。



韓媒指，這23人中大部份是20至30多歲年輕人，且大多數是男性，只有一名女性。他們向韓方提出入境申請，但韓媒KBS報道指，僅有兩人獲准入境。他們乘坐的遊艇移送至浦項港口。

韓聯社12日報道，據國會農林畜產食品海洋水產委員會所屬議員指，10月1日至5日在韓國海域發現5艘俄羅斯人乘坐的遊艇，其中4艘試圖入港。4艘遊艇上的23名俄羅斯人向韓方提交入境許可申請，但法務部表示，除了其中2人有入境記錄之外，其餘21人的入境目的不明確，相關材料不齊全。

韓國法務部長官韓東勳12日在法務部會議上表示，將依法處理不符合條件、試圖入境的外籍人員。他未有談到特定國籍，但韓聯社指出，這番話與為逃避徵兵而試圖入境的俄羅斯人有關。

他又稱，近期試圖乘遊艇入境的外國人中，部份未持有效簽證或電子旅行許可（K-ETA）的人員因入境手續不齊全被拒絕入境。

有韓國議員擔心類似事件會接連發生，國會農林畜產食品海洋水產委員會委員安浩永表示，如果愈來愈多人逃離俄羅斯，韓國很可能會成為「中轉站」，考慮到外交和人權等問題，急需擬定具體應對方案。

這並非首次有俄羅斯人為逃避動員令而乘船逃離國家的消息傳出，美國阿拉斯加州兩名參議員10月5日稱，兩名俄羅斯人乘坐一艘小船橫越白令海峽（Bering Strait），抵達當地的聖勞倫斯島（St. Lawrence Island ）並申請尋求庇護。