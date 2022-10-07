克宮否認普京宣布局部動員後70萬人去國　2名俄羅斯人乘小艇抵美

撰文：許懿安
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俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月6日否認70萬俄羅斯人在局部分動員令頒佈後逃離國家。惟他沒提供有關情況的確實數字。

佩斯科夫6日在記者會上回應有些俄媒稱，俄羅斯有70萬人離開國家的報道。他說：「我沒有確切數字在手，但當然這與媒體聲稱的相去甚遠。」

當他被媒體問及有關報道時，他稱：「我認為不需認真看待這些數字。」

烏克蘭局勢：圖為2022年10月4日，俄羅斯新兵在烏克蘭東部頓涅茨克的俄控地區的靶場進行訓練。（AP）

俄人去國消息頻傳

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲廷或蒲亭）9月21日在俄羅斯啟動「局部動員」來應對俄烏戰爭。這是俄羅斯自第二次世界大戰以來首次頒動員令，預計徵召30萬預備役軍人入伍。俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）21日稱，國內有多達2,500萬人的可動員人數，是次動員只佔當中約1%人手。

官方動員文件並沒提及確切數字。民眾擔心實際被徵召入伍人數不止30萬。

烏克蘭局勢：圖為2022年10月5日，俄羅斯新兵在烏克蘭東部頓涅茨克的俄控地區聆聽教官講話。（AP）

有報道稱，數以萬計俄羅斯人為避免被徵召入伍，被派往烏克蘭參戰而選擇離開俄羅斯，他們大部份是役男。俄羅斯鄰國哈薩克、格魯吉亞和蒙古國都說，入境的俄羅斯人在俄羅斯局部動員令公布後激增。

俄羅斯人在局部動員令公布後離開國家的消息持續傳出，美國阿拉斯加州兩名參議員5日稱，兩名俄羅斯人乘坐一艘小船橫越白令海峽（Bering Strait），抵達當地的聖勞倫斯島（St. Lawrence Island ）並申請尋求庇護。

地圖顯示兩名俄羅斯人乘小艇橫越白令海峽抵達美國阿拉斯克聖勞內倫斯島的地理位置。（AP製圖）
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