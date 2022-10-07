克宮否認普京宣布局部動員後70萬人去國　2名俄羅斯人乘小艇抵美

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月6日否認70萬俄羅斯人在局部分動員令頒佈後逃離國家。惟他沒提供有關情況的確實數字。



佩斯科夫6日在記者會上回應有些俄媒稱，俄羅斯有70萬人離開國家的報道。他說：「我沒有確切數字在手，但當然這與媒體聲稱的相去甚遠。」

當他被媒體問及有關報道時，他稱：「我認為不需認真看待這些數字。」

烏克蘭局勢：圖為2022年10月4日，俄羅斯新兵在烏克蘭東部頓涅茨克的俄控地區的靶場進行訓練。（AP）

俄人去國消息頻傳

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲廷或蒲亭）9月21日在俄羅斯啟動「局部動員」來應對俄烏戰爭。這是俄羅斯自第二次世界大戰以來首次頒動員令，預計徵召30萬預備役軍人入伍。俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）21日稱，國內有多達2,500萬人的可動員人數，是次動員只佔當中約1%人手。

官方動員文件並沒提及確切數字。民眾擔心實際被徵召入伍人數不止30萬。

烏克蘭局勢：圖為2022年10月5日，俄羅斯新兵在烏克蘭東部頓涅茨克的俄控地區聆聽教官講話。（AP）

有報道稱，數以萬計俄羅斯人為避免被徵召入伍，被派往烏克蘭參戰而選擇離開俄羅斯，他們大部份是役男。俄羅斯鄰國哈薩克、格魯吉亞和蒙古國都說，入境的俄羅斯人在俄羅斯局部動員令公布後激增。

俄羅斯人在局部動員令公布後離開國家的消息持續傳出，美國阿拉斯加州兩名參議員5日稱，兩名俄羅斯人乘坐一艘小船橫越白令海峽（Bering Strait），抵達當地的聖勞倫斯島（St. Lawrence Island ）並申請尋求庇護。