俄烏局勢｜普京認徵兵動員過程「犯錯」：不合資格者須送回家

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認，政府在局部動員徵兵的期間犯下錯誤，表示將會糾正，並說任何被徵召但不符合資格人士，「必須被送回家」。



普京在上周簽署局部動員令，徵召30萬的預備役人員。但被指處理不當，包括向明顯不合適的男性發出徵兵令。政府稱僅徵召具有軍事經驗和具專長的人員，但被發現實際對個人服役記錄、健康狀況、學生身份甚至年齡視而不見。

普京表示動員過程中出現問題，「例如孩子的父親、患有慢性病、或已超過了徵兵年齡的人。」「必須糾正所有錯誤，防止今後發生。」

自普京上星期簽署動員令後，陸續有俄羅斯人逃往其他國家，據報道指離境人數經已超過20萬。繼波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛後，芬蘭亦宣布對俄羅斯人關閉邊境。

普京做出如此宣布的背景，正值俄羅斯民間對徵兵的看法有改變之時。俄羅斯獨立調查機構尤里・列瓦達分析中心（Levada Center）稱，有70%俄羅斯人在普京宣布局部動員後感覺恐懼或警惕，66%相信有可能發生全面動員。認為俄烏戰事走向不好的有31%，想國家進行和談的為48%，兩個項目的百分比都有增加。