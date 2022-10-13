拜登公布國安戰略　應對中俄挑戰及本土需要

白宮10月12日公布國家安全戰略，旨在應對中國崛起及更獨斷的俄羅斯，同時強調加強本地投資，協助美國在未來十年於世界競爭。



美聯社報道，今次是拜登（Joe Biden）政府首份國家安全戰略，內文提到，清楚理解如果美國想在海外成功，就必須投資在創意和工業實力，以及在本土建立韌力。同時亦要推動本土共同繁榮，維持所有美國民眾的權利，因此華府需要活躍地塑造符合利益和價值的國際秩序。

文件指出，中國是唯一有意及持續有能力重新塑造國際秩序的競爭者，華府的應對策略將分為三部分，包括投資本土的競爭力、創意、韌力和民主；與盟友和夥伴調整一致努力；負責任地與中國競爭，捍衛美國利益和建立願景。

華府提到，印太地區的夥伴和盟友處於中國威壓的最前線，並正當地決心確保這些國家的自治、安全和繁榮。美國會在共同目的上應對中國的連串問題，包括無法信任的數碼基建、供應鏈強迫勞工、非法捕漁等問題，同時亦會在損害香港自治和自由、新疆和西藏人權問題上向北京問責。

當局重申，美國承諾維持台海穩定及和平，對區內及全球安全和繁榮極為重要，而且都是國際關注和留意的問題。華府強調反對任何單方面改變現狀，亦不支持台灣獨立，表明根據《台灣關係法》、中美三個聯合公報及六項保證維持一中政策，同時會遵守《台灣關係法》的承諾，支援台灣建立自我防衛等。