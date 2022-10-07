拜登談核戰迄今最直接：普京如在烏用戰術核武　世界面臨世界末日

美國白宮記者團發布消息稱，美國總統拜登（Joe Biden）稱，自冷戰時期和古巴導彈危機以來，世界首次面臨核戰爭威脅。



拜登警告說，如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭及蒲廷）使用戰術核武器來在烏克蘭戰爭取勝，世界可能面臨「世界末日」。

拜登在紐約民主黨活動中表示：「自從甘迺迪時代和1962年古巴導彈危機以來，我們一直都沒有遇到過未來可能發生（核）末日的情況。」

這番言論是拜登迄今就這核戰開打作出最嚴厲評論。

拜登將局勢升級歸咎於俄羅斯領導層。他稱自己對俄羅斯總統俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭及蒲廷）頗為熟悉，說當普京威脅使用核武、或生物武器或化學武器時，沒在開玩笑，因他在烏戰事嚴重失利。

圖為美國總統拜登2022年10月6日在紐約IBM的設施中發表講話。（AP）

普京曾指西方核勒索

包括普京在內的俄羅斯領導層，不止一次就動用核武明示或暗示。

普京9月21日發表講話，除了談到俄羅斯啟動「局部動員」，將徵召預備役軍人入伍，又批評西方「核勒索」（nuclear blackmail），威脅對俄羅斯使用大規模殺傷力武器，俄羅斯將使用一切可用的手段，又指正在阻止那些尋求統治世界的人。

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）9月28日稱，俄羅斯有權在必要時使用核武器。

烏克蘭局勢：圖為2022年9月26日，在拉脫維亞參與演習的「海馬斯」高機動生多管火箭系統（HIMARS）。美國已向烏克蘭提供多套HIMARS。（AP）

俄稱對核武態度平衡

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前曾稱，談論核升級的人們是不負責任的。

佩斯科夫10月3日回應俄羅斯車臣共和國行政長官卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）10月1日呼籲莫斯科考慮使用低當量核武的言論。

他稱卡德羅夫有權發表他的意見，但俄羅斯的軍事做法不應受情緒驅使。

佩斯科夫稱，它贊成對核武器問題採取「平衡的態度」，而不是基於情緒。

他說，任何使用核武器的基礎都已在俄羅斯的核理論中確立。