拜登：不信普京會動用核武　現與他會面無意義

拜登在接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時回答有關俄羅斯總統普京使用核武可能性的問題，他稱：「我不認為他會這麼做。」



他補充稱，華盛頓在討論事件這種發展的可能性。但他拒絕透露，一旦使用核武器，對俄羅斯可能有什麼後果。

他說：「有過對這一話題的討論，但我不打算不負責任地行動……並談論我們將或將不做什麼。」

拜登說：「他行動殘酷，我認為他犯下了戰爭罪。因此，我沒有看到現在和他見面的意義。」

與此同時，他補充說，他準備好討論被定罪的美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）的命運。「如他在G20峰會上走近我，說『我想談談格里納』，這是可能的，但我無法想像。」

格連娜2016年和2021年隨美國女子籃球隊參加奧運會並獲得金牌。2022年2月17日，她從美國飛抵莫斯科，準備代表一個俄羅斯女子籃球俱樂部參加俄羅斯國內比賽，在機場被查出行李中有電子煙，內裝大麻油，在俄羅斯屬違禁品。俄羅斯一家法院今年8月以販毒罪名判處格連娜9年監禁。

美國此前表示，將繼續通過各種渠道與俄羅斯進行囚犯交換。根據華盛頓的計劃，應該讓因走私毒品被判處9年監禁的格連娜和因間諜罪被判處16年徒刑的美國退役海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）重返祖國。

美國當局沒有具體說明俄羅斯提出的交換條件。俄方此前曾表示，願意與美國就交換進行對話，但應通過「安靜」而非「喧鬧」的外交方式。