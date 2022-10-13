世衛︰歐洲出現新一輪新冠肺炎疫情

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）10月12日表示，，在歐洲地區，新冠疫情仍未結束，一些疫情相關指標再次上漲，表明新一輪疫情已經開始。



歐盟委員會分管衛生和食品安全事務的委員基里亞基季斯、世界衛生組織歐洲區域辦事處主任克盧格（Hans Kluge）以及歐洲疾病預防控制中心（ECDC）主任阿蒙（Andrea Ammon）當天發表了這份聯合聲明。

阿蒙與克魯格12日發表聯合聲明，稱：「遺憾的是，我們在歐洲再度觀察到指標上升，這表明新一波感染開始了。」

聲明指，新冠和季節性流感同時蔓延的可能將對最脆弱的地區居民構成重症和死亡風險，加重醫院和醫護的壓力。

據世衛組織12日發布的新冠每周流行病學報告，在10月3日至9日這一周，歐洲地區新增確診病例近167萬宗，約佔當周全球新增確診個案的58%；新增死亡個案2860宗，約佔當周全球新增死亡個案的三分之一。

聯合聲明說，歐洲地區應做好疫情防範措施，不能放鬆警惕。隨着秋冬季的來臨，北半球還將迎來流感季。新冠病毒和季節性流感交織，將導致脆弱人群面臨更大的重症和死亡風險，可能會造成醫院和醫護人員壓力進一步加大。

聲明呼籲利用包括疫苗在內的所有可及的工具，保護民眾健康。除了採取公共衛生措施，接種疫苗仍然是防控新冠疫情最有效的工具之一，聲明因此敦促歐洲地區各國在條件適宜的時候，優先為最脆弱人群接種流感疫苗和新冠疫苗。

數據顯示，歐洲地區仍有數百萬人尚未接種新冠疫苗。聲明指出，歐洲地區各國應盡一切努力確保這些人群接種疫苗，同時為優先人群接種加強針。很多新冠重症高風險人群同樣也是流感重症高風險人群，因此醫護人員、60歲以上老人、孕婦和其他有基礎疾病人群等應接種流感疫苗和新冠疫苗。