又有新變種BA.2.75綽號「Centaurus」　10國現蹤　比BA.5更易傳播

病毒學家對另一種快速傳播的Omicron變種的出現表示擔憂，這種變種正在印度迅速普及，並已傳播至英國。



衛報報道，這種被稱作「BA.2.75」的新冠變種病毒株綽號「Centaurus」，於5月初在印度首次被發現，此後確診例急劇上升，而且明顯快於極易傳播的BA.5變種，此後在英國、美國、澳洲、德國和加拿大等大約10個國家也檢測到了BA.2.75。

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歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）於7月7日將BA.2.75認定為「正在監測的變種」，意味着有跡象表明它可能更具傳染性或與更嚴重的疾病有關，但目前的證據仍薄弱或尚未評估。

此外，世界衛生組織（WHO）也在密切監測BA.2.75，但也表示目前還沒有足夠樣本來評估其嚴重程度。

除了明顯快速增長和廣泛地理分布之外，病毒學家還注意到BA.2.75相對於BA.2包含的額外突變數量更多，意味着它有機會比已經成功傳播的病毒譜系發展出更多「優勢」。

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專家也將BA.2.75視為病毒刺突蛋白變化能力的新例子，並表示「去年這個時候，許多人相信Delta變種代表該病毒的進化頂峰。

但Omicron的出現以及變異性和抗體規避性的大幅增加表明：我們作為一個群體不能遵循類似流感的計劃來保持與病毒進化同步」。

除疫苗外，長期計劃應包括與變異無關的措施以預防感染和二度感染，通過包括改善室內通風、過濾和消毒、合理重新提供側向流動測試以及適當隔離來創造抗感染的環境，上述措施皆將減少傳播持續。

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