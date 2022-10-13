俄烏局勢︱俄官員：土耳其擬再為俄烏衝突進行調解

俄羅斯官員表示，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲廷或蒲亭）10月13日將在哈薩克與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）舉行會談，到時土耳其可能會正式提出為俄烏談判進行調解。



綜合外電報導，俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）10月12日告訴記者：「土耳其表示願意提供調解。如果進行任何會談，那麼很可能是在土耳其領土，在伊斯坦布爾或安卡拉。」

他還說，埃爾多安可能會在星期四與普京在哈薩克首都阿斯塔納舉行會談時，正式提出相關建議。

土耳其在俄烏衝突中保持中立，與俄羅斯和烏克蘭關係良好，也避免針對俄國實行製裁。

土耳其曾兩次主持莫斯科和基輔之間的會談，包括3月俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）的面對面會談，這是俄烏戰事爆發後舉行的首次高級別會談。

然而，和平談判此後陷入僵局。在俄羅斯日前宣布併吞頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱與赫爾松四個地區後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）於10月4日簽署法令，禁止烏方在普京擔任總統期間與俄方談判。