美國佛羅里達州2018年17死校園槍擊案　槍手被判終身監禁

美國佛羅里達州帕克蘭市（Parkland）瑪喬里斯通曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）2018年情人節發生嚴重校園槍擊事件，導致17名師生喪生，當地法院10月13日裁定，槍手克鲁兹（Nikolas Cruz）被判無期徙刑，而且終身不准假釋。



美聯社報道，今次審訊長達三個月，陪審團退庭商議兩天後，未能就裁定克魯茲死刑達成一致協議，而根據佛羅里達州法例，陪審團需要就最少一項控罪達成一致共識才可宣判死刑。法官接受檢控官建議，等待受害者家屬表態，之後在11月1日正式判刑。

現年24歲的克魯茲是肇事高中舊生，他在2018年2月14日手持AR-15半自動步槍返回學校大開殺戒，造成14名學生及3名教職員遇難，另外有17人受傷。他稱選中情人節襲擊，目的令該校學生無法再次慶祝這個節日，他最終在去年認罪。

這宗致命槍擊案發生之後，生還的學生發起改革槍械法的運動，同時再次引起當地是否保留死刑的辯論。有受害者家屬在得知判決後表示，對司法制度和陪審團感到不滿，並質疑死刑的作用，指判決立下先例，憂慮下一個大屠殺的兇手同樣只會面對監禁，形容做法不可接受。