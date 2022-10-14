印度醫院電梯突下墜　病人躺床「被吸入」身亡　CCTV曝意外過程

印度首都新德里日前發生一起驚悚的死亡意外，一名男性患者躺在擔架上，由兩名醫護人員推入電梯中，沒想到才推進去一半，電梯就突然往下墜，導致該名患者以「頭朝下」姿勢墜落身亡，影片曝光後引發熱議。



根據印度《RJ NEWS》報道，從影片中可見，當時一名男性患者意識不清地躺在擔架上，由2名醫護人員前後推着擔架進入電梯，沒想到才推到一半，電梯卻突然急速下墜，其中一名醫護人員都還來不及將患者拉出電梯，患者瞬間就連同擔架整個人以「頭下腳上」的姿勢栽了下去。

有閉路電視拍攝到意外發生的過程：（慎入，照片或令人不安）

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由於事發突然，一旁路過的人也趕緊上前幫忙，但卻無能為力，只能眼睜睜看着患者墜落。

而這部約17秒的驚悚影片也在Twitter上瘋傳，引起網民們高度關注，連當地的警察局官員也轉發此影片，並祈禱該名病人及護士平安。不過事後有外媒報道，該名患者最終仍不幸身亡。

Ye kaise hua ?😢😢😢😢😢



Pray that the patient and staff are safe ?



Unsafe #Elevator pic.twitter.com/wF9k3DPlz0 — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) October 11, 2022

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