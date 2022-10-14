女網紅留學台灣被殺　家鄉網民憤怒　在台喪命馬來西亞女生已3人

24歲蔡姓女大生從馬來西亞來台灣讀書，不料10月13日被發現陳屍在租屋處，疑遭陳姓男網友勒斃，消息震驚社會。



其實馬來西亞學生到台灣讀書，卻不幸遭人殺害的事件已非首次，2020年在台南才發生長榮大學馬國鍾姓女大生遭人性侵殺害，如今又發生類似命案，讓不少大馬網友相當憤怒。

相關文章：馬籍24歲網紅赴台求學遭男網友勒斃 嫌犯輕生後獲救

+ 5

陳姓嫌疑犯10月13日於士林公寓殺害蔡女後，返回新北鶯歌住處輕生，但被家人及時報警救回，清醒後向院方坦承殺人。警方接獲院方轉報後，立刻趕到士林公寓搜索，經房東協助入內，發現蔡女明顯死亡，屍體已有屍斑，而且頸子有瘀傷，疑似是遭勒斃，因此立即封鎖現場、通知鑑識人員採證。

警方調查，24歲蔡女為馬來西亞籍，是銘傳大學四年級學生，住在士林大東路某公寓的出租雅房。從Instagram帳號可見，蔡女平時擔任模特兒，有許多不同風格的拍攝作品，約有千名粉絲追蹤，最後一次發文在10月1日，內容是一支在信義區街頭熱舞影片。

其實馬來西亞學生到台灣讀書，不幸遭人殺害的事件已非首次。一名24歲馬國籍鍾姓女子2020年在台南長榮大學攻讀學士學位，2020年10月28日獨自從學校返回租屋處時，遭人擄走性侵後殺害，被棄屍於高雄阿蓮山區，悲哀的是她就是覺得「台灣很安全」，才會選擇到台灣讀書，不料卻魂斷異鄉。

另外還有一名馬國籍鄧姓女子畢業後選擇在台灣工作，不料2020年1月6日疑似因感情糾紛，遭對門鄰居45歲林姓男子殺害，遺體被肢解成5塊後棄屍到基隆山區。鄧女表哥發現聯絡不到人報警求助，警方多日搜索後才找到鄧女遺體，而林嫌早在殺人後不久就自殺身亡，真正犯案動機成謎。

如今又有馬國女子在台灣遇害，消息傳回馬來西亞後，引起不少該國網友憤怒，許多人在新聞下方留言：

．「又有台魔殺死我國的女子」

．「自殺＝有悔意＝可教化」

．「為甚麼那麼多人跑去台灣千里送人頭呢」

．「你才懂甚麼叫鬼島」

．「在台灣，謀殺案最後兇手表示有悔意，都是可教化啦」

．「已經是第3個大馬女生在台灣被殺，好可怕」



相關文章：英國魔鬼護士殺嬰案 7人遇害審訊揭冷血行徑 據報擬多殺15個

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】