俄專家：中共二十大對俄羅斯與全世界皆有重要意義

俄羅斯亞洲工業家與企業家聯合會主席曼克維奇表示，中共二十大的成果對俄羅斯和其他國家具有重要意義，因為通過的決策將影響中國包括對外經濟和外交政策在內的路線。



據俄衛網10月14日稱，曼克維奇指出，中共前幾次代表大會多次做出影響與其他國家合作和貿易的決策。

他稱：「比如，2012年的十八大就宣布了建成小康社會以及全面深化改革開放的方針。十年後，中國成為了世界上最大、最具吸引力的市場，以及對於投資和建立生產最具吸引力的地方之一。」

曼克維奇指出，中國戰勝貧困是提高該國人民購買力的又一步驟。在第十九次全國代表大會上，中國國家主席習近平宣布要深入開展集中消除貧困工作。 2021年2月25日，他宣布，中國在消除絕對貧困方面取得了勝利。

「隨著人民生活水平提高，中國進口商品的數量、種類和質量將不斷提高，而夥伴國家將有機會向中國出口附加值更高的產品。」

他提到，在中共十九大上「一帶一路」倡議被正式納入修改的中共黨章中。

他續指：「這樣一來，這一對全世界來說最重要的倡議正是在中共代表大會上獲得了法律地位。在不同時期，中國共產黨的代表大會做出了涉及國防政策、經貿、創新、生態、能源等領域重大決策，這些決策最終影響了全世界。」